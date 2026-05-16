特朗普不想看到台獨　藍委促“國安”單位報告

中評社台北5月16日電／美國總統特朗普在“習特會”後接受福斯新聞專訪、相關內容昨日在他離開北京後播出。面對台灣議題特朗普終於說了“不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）”，也不想看到“有人說要台獨是因為有美國支持。”對此國民黨“立委”林沛祥說，“國安”單位應該針對這一次的習特會，向全民跟“國會”做出報告，應對未來的情勢。



林沛祥說，每一個國家的領導人都應該為他自己的國家做出最佳利益的選擇，所以當特朗普直接說出“我反對台獨”，甚至是說美國不會為其他國家的獨立去做出無限制的支持。像這麼重的話就代表，“國安”單位應該針對這一次的習特會，向全民跟“國會”做專題報告，來去談說未來不管是“國安”也好，還是科技經貿各方面的發展，“中華民國”應該如何應對未來的情勢。



林沛祥也說，特朗普也說1982年的提議，是很久以前的事情。現實比人強，遇到特朗普這樣子不守常規一個非典型的政治人物，“中華民國”的高階層、“國安”高層甚至“總統”，應該要好好想一想我們該如何應對，未來我們“國家”應該走的方向。



林沛祥說，是否繼續追求獨立、是否繼續挑釁大陸會受到美國的支持，這次特朗普會後的發言很明顯是否定的，應該改弦易轍，試著追求和平，追求兩岸之間的交流呢？