李劍諸：從“習鄭會”看兩岸關係新趨勢

李劍諸在分享中指出，此次國共兩黨最高領導人會晤，是時隔約十年的會面，具有里程碑的意義，重啟兩岸制度化交流，夯實了和平發展的政治基礎。（主辦方供圖） 香港總商會副主席餘鵬春先生召集主辦本次專題午餐會，香港兩岸客家聯會大力支持。（主辦方供圖） 中評社香港5月16日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問北京，國共兩黨領導人舉行正式會晤，兩岸關係迎來新一輪良性互動契機。5月14日，香港總商會舉辦專題午餐會，特邀資深傳媒人、香港中國研究生會會長、香港兩岸客家研究院院長、中美交流基金會政策顧問李劍諸博士擔任主講嘉賓。本次活動匯聚香港工商界、學界及專業人士，圍繞“習鄭會”傳遞的政治信息、大陸惠台新政影響、兩岸關係未來走向等核心議題深度解讀。



李劍諸在分享中指出，此次國共兩黨最高領導人會晤，是時隔約十年的會面，具有里程碑的意義，重啟兩岸制度化交流，夯實了和平發展的政治基礎。



談到北京發布的十項惠台政策，李劍諸解讀，全面恢復兩岸空中客運直航正常化是最具實質影響的舉措。兩岸直航是兩岸民眾往來、經貿互通的核心紐帶，直航全面常態化，將大幅降低兩岸人員、貨物往來成本，打通旅遊、商貿、文化、教育等領域交流壁壘，加速兩岸民間往來回暖，深化兩岸經濟文化融合發展，切實為兩岸同胞帶來生活便利與發展紅利。



李劍諸表示，鄭麗文路線的核心理念，就是“避戰謀和”，旗幟鮮明地堅持“九二共識”。值得一提的是， 在“習鄭會”上，鄭麗文主席還呼籲構建避免戰爭的制度化解決方案，推動台海成為和平解決衝突的國際典範。



回顧鄭麗文就任國民黨主席之後就提出“兩岸不是終須一戰、 兩岸不需要兵凶戰危。可以憑著自己的智慧跟努力，共同走出和平的康莊大道”，李博士還列舉美國的南北戰爭、中國的國共三年內戰為例，闡述戰爭是殘酷的，黎民百姓付出的代價是沉重的。所以，和平不僅是願景，不僅是策略選項，更是正視歷史的倫理，為政者的責任擔當。避戰謀和，契合島內民眾求和平、求安定、求發展的主流民意，亦有助於凝聚台灣中間選民與年輕世代的共識。和平發展、互利共贏，才是符合中華民族整體利益的最大公約數。



被問及“習鄭會”對台灣選舉形勢的影響，李劍諸談到，此次高層會晤，對台灣在今年十一月舉行的“九合一地方選舉”以及2028年的大選，都有近期和遠期的影響。



就九合一而言，可鞏固深藍基本盤（約20－30%藍營票源），激勵統派支持者。如果國民黨能將焦點拉回地方施政，在四都（台北、新北、台中、高雄）很有勝算。但也有負面影響，譬如民進黨勢必操作“抹紅”或“中共同路人”議題，將選戰從地方治理提升到“國家認同”層面。部分藍營地方諸侯（如本土派或中間選民區）擔心被波及，刻意保持距離，國民黨內“路線之爭”（深藍vs中間／本土）可能加劇。



博士表示，綜合近期民調結果，顯示鄭麗文的信任度微升但仍然低迷，不信任度仍然超過5成。至於2028大選，若更多惠台措施帶來明顯“和平紅利”，有助於國民黨的競選策略及執政論述。兩岸情勢的真正解方，或許要等到2028年國民黨執政。鄭麗文路線能否經受選舉政治的檢驗，是其面臨的最大挑戰。



結合正在進行的“習特會”，李劍諸認為，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。台灣問題是”中國核心利益中的核心”，是中美關係最敏感、最關鍵的問題。作為全球最大的兩個經濟體、全球最大的兩個軍事強國，以及”G2”當之無愧的兩位主角，中美雙方理應妥善管控分歧，摒棄零和博弈思維，避免擦槍走火，共同維護台海和平穩定。中美都改變不了彼此，但可以改變相處的方式。

