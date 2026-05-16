蔣萬安VS沈伯洋　 萬人網路投票結果很明顯

中評社台北5月16日電／2026年台北市長選舉，備受關注，國民黨由現任市長蔣萬安出戰，民進黨則由現任“立委”沈伯洋出馬參選。根據入口網站《Yahoo奇摩》“2026年九合一選舉，你看好誰當選台北市長？”最新的網路投票，截至13日晚上，73.5%的網友支持蔣萬安；16.8%的網友支持沈伯洋。



中時新聞網報導，根據入口網站《Yahoo奇摩》“2026年九合一選舉，你看好誰當選台北市長？”最新的網路投票，截至13日晚上11點30分，有1.47萬人參與投票， 目前投票仍在進行中。73.5%的網友支持蔣萬安；16.8%的網友支持沈伯洋；1.2%其他；8.5%不知道／沒意見。



網友留言表示，“等著看黑熊的笑話”、“這結果.....大家眼睛是雪亮的，民進黨大罷免時期自吹自擂又開始了”、“這不叫競爭，這叫單方面的扶貧”、“台北市沒有青鳥作亂的舞台，0分”、“沈伯洋，只會做做樣子”、“正常的台北市市民不會投票給他”、“雖然蔣市長一定能連任，但想看到沈紅黑熊慘敗AND殃及全省參選市長、議員的綠色奇蹟”、“我覺得沈蠻適合出來選里長的...但不一定選得上”、“先把‘立委′辭掉”、“我看連綠營選民都懶得幫他灌票”、“為選舉改變法髮型何必呢！”、“這結果還不明顯嗎？”