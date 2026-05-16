歐洲國債收益率高企　通脹攀升或推動央行加息

中評社北京5月16日電／近期，歐洲國債市場波動明顯加劇。隨著國際油價持續高位運行，市場對歐洲通脹回升及利率提高預期正在升溫，德國、英國等主要經濟體長期國債收益率連續走高。



新華社報導，根據倫敦證券交易所集團的數據，英國10年期國債收益率15日升至5.14%左右，創2008年7月以來最高水平。德國10年期國債收益率升至3.12%左右，創2011年5月以來最高水平。法國10年期國債收益率升至3.9%，創2009年7月以來最高水平。



一般來說，國債收益率與價格走勢相反，收益率快速上行意味著債券市場遭遇明顯拋售。分析人士指出，本輪歐洲債市波動背後，能源價格上漲是核心推動因素，市場擔憂能源價格上漲可能重新推高歐洲通脹，從而迫使歐洲央行維持高利率甚至進一步收緊貨幣政策。



德卡銀行首席經濟學家烏爾里希·卡特爾表示，目前全球原油和天然氣市場價格仍然是債券市場的主要驅動因素。德國商業銀行分析師豪克·西姆森也認為，自中東戰事爆發以來，油價與債券收益率之間的相關性一直非常密切。



歐盟統計局數據顯示，歐元區4月通脹率按年率計算升至3.0%，高於3月的2.6%。其中，能源價格同比上漲10.9%。



德國聯邦統計局最新數據顯示，受能源成本上漲推動，德國4月通脹率升至2.9%，為2024年1月以來最高水平。數據還顯示，4月德國批發物價同比上漲6.3%，創三年來最大漲幅。其中，石油產品價格同比上漲37.3%。市場觀點認為，這表明能源價格上漲正逐步向更廣泛經濟領域傳導。



在通脹壓力回升背景下，市場對歐洲央行年內降息的預期近期明顯降溫。部分市場機構目前預計，歐洲央行可能在更長時間內維持高利率，甚至不排除進一步加息的可能。



歐洲央行首席經濟學家菲利普·萊恩日前表示，石油價格上漲可能會導致歐洲央行提高利率，以阻止更高的燃料成本蔓延至工資和更廣泛的物價水平。



德國央行行長約阿希姆·納格爾在接受德國《商報》採訪時表示，除非通脹前景發生根本性變化，否則歐洲央行加息的可能性越來越大。摩根士丹利首席歐洲經濟學家延斯·艾森施密特表示，歐洲央行現在面臨著艱難的政策抉擇：究竟要加息幾次才能控制通脹繼續攀升。