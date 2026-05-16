捍衛一個中國原則　中國駐荷蘭使館駁荷媒文章

中評社北京5月16日電／據中國駐荷蘭王國大使館：日前，個別荷蘭媒體刊登所謂“台灣被排除在世衛組織之外有損全球醫療保健”的署名文章，有關言論罔顧事實，混淆是非，刻意歪曲聯合國大會第2758號決議，借口公共衛生問題鼓噪“台灣國際參與”，中方對此堅決反對。



眾所周知，世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是國際社會普遍共識，也是國際關係基本準則。聯合國大會第2758號決議從政治、法律和程序上徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確了世界上不存在“兩個中國”或“一中一台”問題。世衛組織作為聯合國專門機構，必須遵循聯大第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議，堅持一個中國原則。



必須指出，台灣地區參與全球衛生事務的渠道是暢通有效的。在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。台灣醫療衛生專家能夠以適當身份參與世衛組織技術活動，台灣地區也能夠及時獲取全球公共衛生信息。所謂“台灣被排除導致全球防疫體系出現缺口”的說法，完全是政治操弄。



民進黨當局和個別政客炒作所謂“台灣參與世衛組織”問題，根本目的絕非改善全球公共衛生合作，而是借機謀求“國際空間”，推進“台獨”分裂活動。國際社會早已認清“台獨”勢力借衛生議題進行政治操弄的圖謀，並已多年明確拒絕台灣地區參加世衛大會。任何企圖挑戰一個中國原則、製造“兩個中國”或“一中一台”的行徑，都注定失敗，絕不會得逞。

