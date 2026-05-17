社評：中美默契共管台獨風險 大勢不變

5月14日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月18日電／美國總統特朗普5月15日下午結束為期3天的訪華行程。此次中美元首會談最核心的成果，在於雙方共同確立了構建“中美建設性戰略穩定關係”的歷史新定位。在此次備受矚目的中美元首會談中，中方對台灣問題進行了極其透徹的闡述，劃出了不可逾越的清晰界限。儘管特朗普當場未公開提及“台灣”二字，引發輿論種種猜測与高度關注，但在返回美國時，他在接受與台灣問題有關的訪問時則明確表示“不希望有人走向獨立”，這既深刻反映了此次會談的成果，也揭示著在中美關係新定位下“台獨”已經愈發走向窮途末路。



第一，台灣問題乃中美建設性戰略穩定關係之基，中方的信號十分明確。



綜觀特朗普執政以來的中美元首互動，台灣問題始終是必然的重中之重，中方也再三提醒美方須“慎重處理”。但在今次“習特會”上，台灣問題的分量上升到新的高度。習近平主席強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。這些表述不僅十分透徹，而且罕見地使用了“碰撞”“衝突”“危險”等嚴厲字眼，其傳達的信號十分清晰，即台灣問題是中方不可逾越的紅線。



我們認為，中方此次對台灣問題的突出強調，可以從“兩個結合”上看。第一個結合，是要結合中美之間的其他議題來看。作為兩個大國，中美之間利益交織博弈的議題十分廣泛，從經貿、關稅、科技、金融到朝鮮、伊朗、俄烏問題等等。但中方此次嚴正指出，台灣問題絕非中美關係中的一個“通常”議題，而是決定中美關係穩定与走向的核心支柱，這個問題處理好了，其他問題就有更大空間，這個問題處理不好，其他問題免談，這是針對特朗普這種交易式政治風格提出的忠告和警告。



第二個結合，是結合雙方同意共建“中美建設性戰略穩定關係”結合起來看。這一中美關係新定位的關鍵詞在於：合作為主、競爭有度、分歧可控及和平可期。這裡的“建設性戰略穩定”，當然包括在台灣問題這一中美關係重中之重上的“建設性戰略穩定”。在會談中，特朗普回應稱，美中關係很好，願加強溝通合作、妥善解決分歧，“開啟有史以來最好的美中關係”，在得知中方立場底線後作出這一表態，實際已概括表明會在兩國關係新定位的大框架下處理台灣問題。

