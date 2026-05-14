登長城賞世園　台胞感受中華好風光

台胞在八達嶺長城著名打卡點“好漢碑”處合影（中評社 王昭攝） 中評社北京5月17日電（實習記者 王昭）出席海峽兩岸中華文化峰會的台灣嘉賓參訪團14日走進北京市延慶區。嘉賓們登上八達嶺長城欣賞山河風光，走進世園公園感受生態之美，開啟了一段別樣的京郊文化之旅。



八達嶺長城，位於北京市延慶區軍都山關溝古道北口，被稱作“玉關天塹”，是明長城最精華的部分。這裡是居庸關的重要前哨，古稱“居庸之險不在關而在八達嶺”，現在是舉世聞名的旅遊勝地。



上午，參訪團一行抵達八達嶺長城腳下。登上長城遠眺，蜿蜒起伏的長城順著山脊延伸至群山深處，嘉賓們紛紛發出贊嘆。首次登長城的台胞格外興奮，迫不及待地掏出手機對著眼前的景象連按快門。導游在一旁介紹了長城的建造年代和防禦功能，大家聽的十分認真。大家三五成群地互相攀談，還有人拉著同伴在敵樓前合影，比出“耶”的手勢，現場充滿了歡聲笑語，氣氛熱烈。



下午，參訪團轉往延慶世園公園。這裡是2019年中國北京世界園藝博覽會的舉辦地，園區完整保留了2019年北京世園會的核心建築群，包括中國館、國際館、植物館等標誌性場館，被譽為“永不落幕的世園會”。



進入園區，一行人首先參觀了中國館。這座建築以抱月弧形呈現，取名為“錦綉如意”，如同一柄溫潤的玉如意舒展於青山綠水間。走出中國館，嘉賓們又來到中華園藝展示區。這裡按照華北、華南、華中、華東、西北、東北、西南、港澳台八個組團進行布局，各省市展園的建築布景各具特色。



在甘肅展園前，有嘉賓興致勃勃地模仿敦煌飛天造型打卡拍照；到了青海展園，三江源生態保護相關介紹吸引了不少人駐足，大家主動詢問起有關“中華水塔”的故事，對三江源的地理與生態充滿了好奇；途徑新疆展園，有人哼起了新疆民歌《花兒為什麼這樣紅》，幾位嘉賓隨聲舞動，場面熱鬧。參觀過程中，導游逐一介紹各省特色文化與民俗，台胞們紛紛表示想去各地實地探訪，親身領略大陸錦綉風光。



據悉，此次延慶之行前，參訪團還先後前往前門、北海、故宮等地參訪，在紅墻黛瓦間感受北京的人文底蘊與歷史魅力，進一步加深對中華文化的瞭解與認同。

