京台文化交流暨第26屆京味文化之旅在京開幕

“跨越海峽的戲劇光影”——京台文化交流暨第26屆京味文化之旅活動在北京老舍劇場開幕（中評社 王昭攝） 中評社北京5月17日電（實習記者 王昭）5月15日，“跨越海峽的戲劇光影”——京台文化交流暨第26屆京味文化之旅活動在北京老舍劇場開幕。本次活動由北京市文聯主辦，北京戲劇家協會承辦，以戲劇為紐帶、光影為媒介，搭建兩岸專業藝術對話平台，推動京台戲劇文化深度交流互鑒。



北京市台辦副主任張磊，北京市文聯黨組書記、常務副主席馬新明，台灣廣藝基金會執行長楊忠衡等出席活動。



開幕式上，舞台劇《尋味》導演李宗熹現場分享了《尋味》的創作靈感來源。該劇以兩岸親人隔海相望、尋家尋根的真實故事為藍本，靈感源自導演家族跨越海峽的親情歷程，自2023年推出以來已演出七十餘場。李宗熹表示，希望《尋味》能為兩岸文化交流搭建新的橋梁，期盼未來兩岸情感與文化交流都能直達無礙。



北京市文聯黨組書記、常務副主席馬新明在致辭時表示，本次活動是第三屆海峽兩岸中華文化峰會的重要組成部分。希望兩岸藝術家以戲會友，以影傳情，在切磋交流中碰撞靈感，在文化交流中凝聚共識，共同傳承弘揚博大精深的中華優秀傳統文化，讓同根同源、同文同種、同心同德的文化認同更加的堅定，情感連接更加的緊密。



開幕式後，兩岸戲劇名師對話在老舍劇場接續展開。對話以“傳承·弘揚·發展”為核心導向，圍繞戲劇藝術在新時代的傳承路徑、創新表達與傳播破圈，設置了“新時代劇場創作與跨界探索”和“數字時代戲劇影像的傳播與新生”兩大主題單元。整場對話由北京劇協理事、新文藝組織工作委員會秘書長傅若岩擔任主持，匯聚了來自北京與台灣的戲劇界領軍人物、劇場運營先鋒及舞台創作骨幹，以專業對話搭建兩岸戲劇界深度交流的橋梁。



來自兩岸的創作者們立足中華傳統文化根脈，結合劇場運營、舞台實踐與藝術跨界的前沿經驗，共同探討新時代戲劇創作如何在守正中實現創新表達，如何打破傳統劇場的邊界，擁抱多元藝術形式，以及如何在兩岸文化語境中找到共鳴的創作語言。



在對話中，台灣華劇場團長華姵現場表演了跨界音樂劇作品《青·白一念》片段，她表示，自己從小就對中華傳統文化懷有深厚情感，通過創作長笛與傳統京劇結合的《青·白一念》，希望探索古典音樂與傳統戲曲的融合，用藝術打破隔閡，期待未來能有更多兩岸藝術跨界合作，讓京劇、昆曲、豫劇、越劇等傳統聲腔與現代音樂碰撞出新的美學。



北方昆曲劇院導演張鵬表示，兩岸戲曲同根同源，共享中式審美內核。傳統藝術的守正創新，不僅是大陸戲曲人的追求，也是兩岸藝術界共同的課題。希望以本次戲劇影像展為契機，加強兩岸在昆曲、京劇等傳統戲曲領域的創作交流與經驗互鑒，讓古老戲曲在適應新時代劇場環境的同時，守住文化根脈，讓中華優秀傳統文化在兩岸交流中煥發新的生命力，以藝術凝聚同胞情感，共護共同文脈。

