台灣演員柴仲思：傳統文化元素最能打動觀眾

台灣演員、話劇《尋味》主演柴仲思（網絡資料圖） 中評社北京5月17日電（實習記者 王昭）在京台文化交流暨第26屆京味文化之旅活動現場，針對當前大陸優秀舞台與影視文藝作品在台灣持續受熱捧的現象，台灣演員、話劇《尋味》主演柴仲思在接受中評社記者採訪時指出，作品中蘊含的中華傳統文化元素是引發台灣觀眾強烈共鳴的核心原因，共同的文化基因讓優質內容能夠跨越海峽，直抵人心。



她表示，近年來大陸優質文藝作品在台灣關注度持續走高，舞劇《只此青綠》在台開票即售罄，越劇《我的大觀園》等戲曲演出同樣票房火爆，《逐玉》等多部大陸影視作品也深受台灣觀眾喜愛，這並非偶然，而是因為這些作品中蘊含了豐富的傳統文化元素。



她認為，傳統文化的作品在台灣本身擁有一定受眾基礎，台灣觀眾也對於經過創新演繹的傳統文化題材作品抱有強烈好奇。在兩岸文化交流中，民眾更關注作品本身的藝術魅力與文化內涵，不會被政治等因素干擾。“台灣觀眾很樂意接受這種傳統文化含量高的作品，只要作品有溫度、能傳遞情感，觀眾就會真心喜歡。”



柴仲思2010年來到中央戲劇學院深造，此後一直在大陸從事戲劇演出，在《遺失的第24個白鍵》《尋味》等兩岸合作劇目中都能看到她的身影。



談到未來兩岸文化交流，柴仲思充滿期待。她表示，在過去的合作中能明顯感受到兩岸創作者在情感和審美上非常貼近，希望未來能有更多的劇目雙向交流，讓台灣的好作品來到大陸，也讓大陸的作品走進台灣。同時大陸在傳統文化創新表達方面經驗豐富，有許多形式新穎、更貼近年輕觀眾的作品，值得台灣學習借鑒，未來也期待兩岸在這方面多交流，共同把中華優秀傳統文化更好地傳承下去。