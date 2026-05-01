張亞中：為何美國先賢也向孔子致敬？

美國最高法院東側門楣上有孔子雕像。(資料相) 中評社台北5月17日電（作者 張亞中》中國國家主席習近平於5月14日晚在人民大會堂金色大廳宴請美國總統特朗普。特朗普在致辭中，特別提到中國文化對美國的影響，並談到美國最高法院東側門楣上的孔子雕像。



特朗普表示：“美國開國元勳富蘭克林曾在他的殖民地報紙上刊載《孔子語錄》（The Sayings of Confucius）。如今，這位古代中國聖賢的雕像，已光榮地刻在美國最高法院的門楣之上。”



特朗普這段話，或許讓許多中國人與台灣人感到驚訝。因為近代以來，在西方工業文明與船堅炮利的衝擊下，我們早已習慣將西方視為“文明輸出者”，卻忘了，在十八世紀以前，中華文明曾是西方世界羨慕與敬仰的對象。



美國最高法院大樓東西兩側門楣，各有一組象徵人類法治文明的重要雕像。西側正門中央為正義女神；東側門楣則較少人注意，但其寓意極深。東側中央人物，由左至右分別為：孔子、摩西與古希臘立法家梭倫（Solon）。



為何孔子會出現在美國最高法院？這並非偶然，而是西方文明對孔子思想歷史地位的承認。



在歐洲啟蒙時代，中華文化曾被視為“理性文明”的重要代表。法國啟蒙思想家伏爾泰（Voltaire， 1694–1778）高度推崇中國文化。他認為，中國儒學是一種建立在理性、道德與自然秩序上的文明體系。伏爾泰尤其敬佩孔子，因為孔子傳播道德，不依賴神蹟與宗教威權，而是訴諸人的理性與倫理自覺。



法國思想家狄德羅（Denis Diderot， 1713–1784）在其主編的《百科全書》中談到中國時，也認為中國哲學的核心精神在於“理性”。他特別欣賞儒家以倫理道德治理國家的思想，認為中國文化展現出一種以道德而非神權維繫秩序的文明特質。



更令歐洲啟蒙思想家驚嘆的，是中國文化強大的同化能力。歷史上，無論是蒙古、滿洲等異族入主中原，最終都被中華文化所吸納與同化。伏爾泰因此感嘆，這是一個“理性與文明勝過武力與野蠻”的巨大證明。他認為，中國文化的力量，不在於軍事征服，而在於倫理文明所形成的內在凝聚力。



德國哲學家萊布尼茨（Gottfried Wilhelm Leibniz， 1646–1716）更曾讚嘆道：“如果請一位智者作為裁判，來評判哪個民族最具道德與理性，那麼金蘋果應該頒給中國人。”



他甚至認為，歐洲應向中國學習倫理與治理之道，並感慨歐洲或許需要中國的道德哲學，正如中國曾接受西方傳教士帶來的神學一樣。

