牛川海：中華文化是兩岸不變的精神紐帶

台灣著名戲劇家、中國文化大學資深教授牛川海（中評社 王昭攝） 中評社北京5月17日電（實習記者 王昭）赴北京延慶參訪八達嶺長城、世園公園期間，台灣著名戲劇家、中國文化大學資深教授、中華戲劇學會秘書長牛川海接受中評社記者採訪表示，中華文化尤其是傳統文化具有強大的凝聚力，在兩岸交流中起著重要作用。



牛川海強調，無論歷史如何變遷、政治如何更迭，中華文化始終是兩岸同胞共同的精神家園。據他介紹，台灣不僅有京劇團，還有豫劇隊。台灣民間的歌仔戲傳入福建後，演變為薌劇，成為唯一一個從台灣傳入大陸的劇種。



他說，兩岸本就是同文同種、文脈同源，孔孟儒學和四維八德是兩岸民眾世代傳承的精神底色。台灣遍布孔廟、關帝廟，兩岸民眾同根祭祖、同禮先賢，這份文化歸屬感已經刻進血脈裡，不會因地域分隔而淡化。同時漢字也是維繫兩岸文化的牢固紐帶，兩岸同用一套文字，只要漢字文化一脈相承，兩岸中國人的文化認同和民族情懷就不會斷層。



談到未來如何擴大兩岸文化交流，牛川海建議，可以進一步豐富交流形式，跳出單一觀光形式，多融入戲曲觀賞、民俗體驗等文化活動，讓兩岸民眾在親身參與中感受同源文化魅力。



他還著重提出，青年是兩岸文化傳承與交流的未來，要進一步拓寬渠道，創造更多便利條件，邀請台灣青年來到大陸，親身感受大陸的文化傳承與發展現狀，加深彼此的瞭解與情誼，讓兩岸青年在文化共鳴中增進認同，接過兩岸文化交流的接力棒。



牛川海教授1943年出生於四川，後隨家人赴台，曾在金門服役。他感嘆如今金門和廈門的同胞早已互通有無，許多台胞都在廈門安家置業。“我相信兩岸交流的隔閡會越來越少，溝通的大門也會越開越大，也希望大陸的同胞能多到台灣來。”他說。