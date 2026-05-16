王勇：特朗普向“台獨”勢力發出嚴肅警告

北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇（中評社 曹晶攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）特朗普結束訪華後就台灣問題表態稱“不想看到台灣獨立”。北京大學國際關係學院教授、北京大學美國研究中心主任王勇16日就此對中評社表示，特朗普認同“‘台獨’就是戰爭”這一核心判斷，並向島內“台獨”勢力發出了嚴肅警告。



王勇分析，此次中美元首峰會，對台灣問題做了特殊處置。特朗普之所以未在北京就台灣問題作出公開表態，主要是受美國國內政治因素影響。特別是美國中期選舉在即，特朗普不想在這個敏感問題上再添麻煩，因為他當前面臨的國內問題已經很多。



王勇說，在中美元首峰會中，中方更加明確地指出，台灣問題是中國的紅線，美方一旦踐踏這條紅線，就意味著沒有所謂的“戰略穩定”，衝突將不可避免。中方表達得十分清晰，相信特朗普及其團隊一定接收到了非常強烈的信號。



在“空軍一號”飛離北京半個多小時後，特朗普在飛機上接受媒體採訪時終於談及台灣議題。他說，“我不想看到台灣獨立，然後我們還要跋涉9500英里去打仗。……我們不想看到有人因為美國支持就說‘讓我們獨立吧’。”



王勇分析，特朗普這番話表達得很清楚，他不希望台灣有人搞“台獨”，因為“台獨”必然引發中方反制。若美國被迫介入，將導致中美直接衝突。美國遠隔重洋，根本不可能在這場衝突中取勝，只會給美國帶來災難。

