深陷執政危機　英首相擬巨資打“國防牌”

中評社北京5月16日電／英國工黨近期在地方選舉中遭遇慘敗，首相斯塔默陷入執政危機。據英國媒體報導，斯塔默擬於近期同意將國防開支增加180億英鎊（約合240億美元），以期為執政“加分”。暫不清楚這筆經費將如何籌得，據信英財政部方面頗感壓力。



新華社援引英國《泰晤士報》15日報導，英國首相國家安全事務顧問喬納森·鮑威爾最近數周多次向斯塔默“示警”，稱如不加大國防開支，英國將難以保持其國際地位，武裝部隊將無法獲得打贏未來戰爭所需的武器裝備和先進技術。內閣秘書羅密歐和國防大臣希利等也力推大幅增加國防開支。



報導說，國防與安全被斯塔默視為執政要務，當前擺在他面前的“增資”方案有兩份，增幅分別是180億英鎊和120億英鎊。斯塔默最快可能一周內同意“增資”180億英鎊的方案，為分歧畫上句號。這180億英鎊開支將分攤到今後四年。



英國財政部擔憂國防支出過大將令財政“難以負擔”。財政大臣里夫斯希望把增幅控制在100億英鎊，不傾向於通過增稅或提高債務水平擴大國防開支。



路透社15日援引一名英國政府發言人的話報導，英政府仍在擬定國防開支方案，將盡快發布。該方案將在為一線部隊提供軍事裝備和技術的同時，支持英國經濟發展。



按計劃，到2027年，英國國防開支占國內生產總值（GDP）的比例將提升至2.5%，到2029年提升至3%。2025年6月，英國政府先後發布新版《戰略防務評估》和《國家安全戰略》，一再突出英國面臨的外部威脅和戰爭風險。



斯塔默近期因工黨在地方選舉中慘敗深陷執政危機，工黨內部已有數十名議會下院議員呼籲其辭職，數名政府部門政務次官以辭職“逼宮”。斯塔默多次表示不會辭職，並堅稱如有工黨下院議員發起黨首選舉，他將“迎戰”。