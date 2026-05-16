邵育群：特朗普涉台　察其行勝於聽其言

上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群（中評社資料圖） 中評社香港5月17日電（記者 焦陽）5月14日，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談。上海國際問題研究院台港澳研究所所長邵育群接受中評社記者採訪表示，理解習近平涉台表述的關鍵，在於將其與“中美建設性戰略穩定關係”結合起來，特朗普政府的實際行動比言辭表態更為重要。



邵育群指出，習近平與特朗普贊同將構建“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，其核心內涵是“合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期”。台灣問題正置於這一框架之內——處理好了，有助於中美關係穩定；但台灣問題是中國的內政，無論美方作何表態，中方都將按照自己的方式和節奏推進解決，不會因此受到影響。



她注意到，魯比奧和貝森特在會談後均稱對話是“建設性的”，表明美方實際上接受了“維護台海和平穩定是中美最大公約數”這一判斷。而要維持台海和平穩定，美方必須在台灣問題上保持謹慎克制。會談後白宮聲明未提及台灣問題，特朗普15日在返程空軍一號上接受隨行媒體採訪時，才主動談及與習近平進行了“很多討論”。同日，中共中央政治局委員、外交部長王毅向媒體介紹會晤情況，將台灣問題列為重點議題之一，重申“台灣問題是中美關係中最重要、牽一髮而動全身的問題”。邵育群認為，雙方在會後各自向媒體釋放信息的節奏與側重，恰好說明美方不願在此議題上與中方公開糾纏，但台灣問題在會談中的實際分量不容低估。



邵育群認為，特朗普自第二任期以來，始終將對台政策置於中美關係大框架內處理，與拜登政府將美台關係和中美關係視為“平行關係”的做法明顯不同。特朗普此訪重點在貿易，率大量企業家來華，希望中國市場對美國企業開放，並反復表示歡迎中國赴美投資。在台灣問題上，特朗普的立場雖與中方存在分歧，但其務實的處理方式表明，他不會因台灣問題犧牲此訪的經貿成果，更不可能與中方走向完全對立。



關於特朗普未公開說出“反對台獨”四個字，邵育群認為，不能因此斷定美方立場沒有變化。她指出，特朗普在返程採訪中明確表示“不需要台灣”，在隨後接受福克斯新聞台專訪時更直接對“台灣獨立”發出嚴肅警告，明確表示不願看到“台獨”，也不願為此捲入9500英里之外的戰爭。邵育群解讀，這番話的意思實際上就是反對“台獨”，只是特朗普不會按照別人給的腳本去說話，而是用自己的方式表達出來。

