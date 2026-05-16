國民黨台北市中正萬華初選出爐　張延廷勝出

張延廷。（資料圖） 中評社台北5月16日電／國民黨備戰年底北市議員選戰，在第五選區（中正、萬華）共提名4席，現任議員應曉薇因京華城案一審遭判15年6月徒刑，無法競選連任，空出1席由前北市府發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄及退役空軍副司令張延廷3人角逐。國民黨市黨部16日舉行初選結果發布會，由張延廷拿下58%勝出。



中正、萬華現任議員包括國民黨應曉薇、郭昭巖、吳志剛、鍾小平；民進黨洪婉臻、劉耀仁及無黨籍徐立信，吳沛憶轉戰“立院”留下1席空缺，共計8席。



年底選戰國民黨、民進黨各提名4人，民眾黨提名民眾黨發言人吳怡萱，無黨籍現任議員徐立信也會競選連任，此外應曉薇女兒應佳妤則以無黨籍參選。



其中，藍營保障現任議員，涉入京華城案的應曉薇無法參選，遺缺由郭音蘭、周世雄及張延廷初選3搶1，其中郭音蘭、張延廷首次參選中正萬華議員，各獲30%新人加權，郭音蘭為36至40歲者再加權50%，周世雄二度在該選區參選也超過40歲，因此沒有加權。



中時新聞網報導，中正萬華於5月10日至12日電話民調、16日黨員投票，採7成民調和3成黨員投票決定人選，為唯一納入黨員投票的北市選區，市黨部今舉辦初選結果發佈會。據統計，張延廷加權後拿下58%成功出線，郭音蘭則為47%、周世雄21%。