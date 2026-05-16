特朗普口中“治理台灣的人”　不是賴清德？

中評社台北5月16日電／美國總統特朗普結束訪華行程後表示，他尚未決定是否有最新的對台軍售案，將與“治理台灣的人”談過後再決定。美媒報導指出，特朗普指的是賴清德。不過，政大國關中心兼任研究員嚴震生卻解讀認為，特朗普不可能和賴清德通話，他指的是美國在台協會（AIT）處長谷立言。



中時新聞網報導，嚴震生今日在政論節目《新聞大白話》中表示，從台灣的角度來講，特朗普很多的話讓台灣擔心。他的解讀是，特朗普不可能會和賴清德通電話。上次特朗普通話，還是美國總統當選人，還不是總統，當時他跟蔡英文通電話，結果被罵翻了，所以他就知道，這是紅線不能碰。9月份特朗普還希望習近平來訪問，中間若接個賴清德的電話，或者跟他通電話，絕對有問題。



至於特朗普所稱“治理台灣的人”是指誰？嚴震生覺得是AIT處長谷立言，因討論出來就知道到底有些什麼問題，谷立言就是台灣代表。至於為何特朗普會說“治理台灣的人”？退役中將帥化民認為，特朗普是隨口而出的。



嚴震生認為，這次最糟糕的是6項保證，一項一項都會被侵蝕掉，到時候這6項保證恐怕就沒有了，這上面包括未來會不會動《台灣關係法》，還有未來會不會說不賣武器。美國過去說不會要求台灣跟中國大陸進行談判，可是他覺得美國會。還有這次說武器不跟大陸商量，怎麼你也去找大陸商量了。所以他覺得，這一些會慢慢侵蝕，台灣不能不防，但又不敢抗議，這是台灣可悲的地方。