巫永平：特朗普表達了美國反對台獨的立場

清華大學台灣研究院院長巫永平（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）就特朗普表態“不希望有人走向獨立”，清華大學台灣研究院院長巫永平16日對中評社表示，這是特朗普用自己的語言表達了美國反對“台獨”的立場。



巫永平指出，這個立場證實了中方說的維護台海和平是中美之間最大公約數的主張，有利於打擊“台獨”，維護台海和平。



國家主席習近平此前同美國總統特朗普會談時提出，“台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。”



巫永平分析，上述表態講得非常具體、清清楚楚、明明白白，把台灣問題處理不好可能帶來的最嚴重後果，明確告知了美方。首先說明，台灣問題對中國至關重要。更關鍵的是，體現出中國更有底氣、更有信心、完全有能力掌控台海可能出現的各種情況，其背後是實力在支撐。



“這本質上是一種風險管控，”巫永平指出，目的是讓美方充分認識到台灣問題的嚴重性，認清中國的決心與實力，在處理台灣問題時更加慎重。



巫永平認為，台灣問題在中美建設性戰略穩定關係中至關重要。台灣問題處理得好，就能為這一關係加分，推動雙邊關係更順暢發展；處理不好，則會對這一關係造成衝擊。



巫永平表示，美國歷屆政府都表示不希望台海發生衝突，但過去美方存在“說一套、做一套”的問題，嘴上說要維護台海和平穩定，實際上卻為“台獨”勢力提供各種支持，釋放錯誤信號，導致“台獨”勢力有恃無恐，進而破壞台海和平穩定。



巫永平指出，希望借助這次峰會，中美確立建設性戰略穩定關係，美方能夠真正認識到台灣問題對中美關係大局的特殊意義，有效管控“台獨”勢力與台海風險，在此基礎上，雙方才能擁有更廣闊的合作空間。