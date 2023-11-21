崔凡：中美元首主動引領兩國關係發展

對外經貿大學教授崔凡（資料圖） 中評社香港5月17日電（記者 黎人愷）在5月14日的中美元首會晤中，雙方領導人贊同將構建“建設性戰略穩定關係”作為兩國關係的新定位。對外經貿大學教授崔凡認為，這一新定位既是過去一年多中美關係發展的客觀結果，也反映了兩國元首對中美關係未來發展的主動引領。



崔凡是對外經貿大學教授，目前擔任中國世界貿易組織研究會常務理事、商務部經貿政策咨詢委員會全球價值鏈專家組專家等職務。他在國際經貿與全球治理領域深耕多年，學術成果豐碩，論文發表於Oxford Economic Papers、《世界經濟》等中外權威期刊，是中美經貿關係與國際貿易規則研究領域的權威專家。



崔凡認為，中美兩國元首共同確定將“中美建設性戰略穩定關係”作為中美關係新定位，是本次北京會晤中達成的重要共識，既是過去一年多中美關係發展的客觀結果，也反映了兩國元首對中美關係未來發展的主動引領。



“一年多以來中美關係的發展說明，脫鈎斷鏈不可行，互利共贏是中美經貿關係的本質，在相互尊重基礎上進行協商才能解決好兩國之間出現的問題。”崔凡說。



在5月14日的會談中，習近平強調，“建設性戰略穩定”應該是合作為主的積極穩定，應該是競爭有度的良性穩定，應該是分歧可控的常態穩定，應該是和平可期的持久穩定。



崔凡分析，習主席提出的“四個穩定”闡釋了中美關係新定位的內涵。建設性戰略穩定關係這一新定位在正視兩國之間的矛盾與分歧的同時，更加強調建設性發展兩國關係，把擴大合作作為主要方面，符合兩國的共同利益。



崔凡認為，在端正相互的戰略認知並深化對兩國關係新定位的認識的前提下，把管控分歧作為發展兩國關係的基礎，把擴大合作作為發展兩國關係的基調，中美關係一定能夠得到穩定發展。