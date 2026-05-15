中評論壇：“習特會”對兩岸關係的影響

中評智庫基金會、福建師範大學閩台區域研究中心5月16日在福州舉辦思想者論壇（中評社圖片） 中評社福州5月17日電（記者 束沐）中美元首北京會晤剛剛落幕之際，福建師範大學閩台區域研究中心、中評智庫基金會5月16日在福州舉辦思想者論壇，以“從習特會看台灣問題對中美關係的影響”為主題，就此次峰會的重要意義、政治信號、涉台及區域影響等議題進行深入探討。



論壇由福建師大圖書館館長、閩台區域研究中心副主任吳巍巍主持。福建師大閩台區域研究中心特聘教授林岡、清華大學台灣研究院教授殷存毅、廈門大學教授兼台灣研究中心主任陳先才、南京大學國際關係學院副教授周文星、福建社會科學院現代台灣研究所副研究員林中威、福建省台灣研究會副秘書長吳偉明、中評智庫基金會副秘書長束沐、福建師大閩台區域研究中心助理研究員鄧婧參會並發言。



與會專家學者認為，特朗普此次訪華期間，中美元首就台灣問題進行深入溝通，所達成的默契有些未必會以公開表態形式呈現，有些則需要觀察後續具體行動進行檢驗，但可以明顯看出，特朗普更加理解台灣問題的重要性、敏感性，今後美涉台政策調整留給外界更多想象空間。中美涉台風險管控框架基本建立，“台獨”戰略空間會進一步壓縮、“台灣問題國際化”將繼續走弱，和平統一大勢更加清晰，對兩岸關係和平發展、融合發展將帶來正面積極影響，也會對台灣社會民意產生正面引導塑造作用。

