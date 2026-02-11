【
大
中
小
】 【
打 印
】
中評社在京舉行新聞業務總結交流會
http://www.CRNTT.com
2026-05-17 00:39:27
中評社新聞業務交流會在北京記者站舉行
中評社北京5月17日電（中評社報導組）5月16日上午，中評社在北京記者站舉行新聞業務採編交流會，對近期密集採訪報導等新聞業務進行交流總結。
會上，記者們總結了近段時間以來參與“習特會”、“習鄭會”及兩岸系列交流等活動報導情況。中評社社長羅祥喜高度肯定北京站近期系列報導活動，並對中評青年記者予以鼓勵，勉勵大家努力成為專家型記者。
中評社副社長肖瑞、副總編輯林艷、華盛頓特派員（“習特會”白宮記者團成員）及北京記者站同仁等參加了座談。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
快評：軍購鬧劇收場 誰失望 誰得利
(2026-05-09 02:40:06)
中評社成立二十周年香港座談會：兩岸智庫媒體的實踐與前瞻
(2026-04-30 21:27:55)
社評：台與港澳高教競爭力消長 融合是正道
(2026-04-29 00:04:05)
中評社成立二十周年台北座談會：兩岸理性溝通的經驗與啟示
(2026-04-21 11:46:29)
中評社成立二十周年上海座談會：汪道涵理念與中評社的根脈
(2026-04-21 11:45:22)
社評：日本介入台海 玩不得玩不起！
(2026-04-21 00:07:55)
快評：開鍘李貞秀？民眾黨的政治考驗
(2026-04-05 00:04:13)
社評：怎麼看“中等強國戰略自主”新趨勢
(2026-02-23 00:28:01)
台北市長蔣萬安祝中評社讀者馬年大吉
(2026-02-17 00:15:44)
羅祥喜拜會香港中國學術研究院院長黃平
(2026-02-11 00:02:06)