中評社在京舉行新聞業務總結交流會

中評社新聞業務交流會在北京記者站舉行 中評社北京5月17日電（中評社報導組）5月16日上午，中評社在北京記者站舉行新聞業務採編交流會，對近期密集採訪報導等新聞業務進行交流總結。



會上，記者們總結了近段時間以來參與“習特會”、“習鄭會”及兩岸系列交流等活動報導情況。中評社社長羅祥喜高度肯定北京站近期系列報導活動，並對中評青年記者予以鼓勵，勉勵大家努力成為專家型記者。



中評社副社長肖瑞、副總編輯林艷、華盛頓特派員（“習特會”白宮記者團成員）及北京記者站同仁等參加了座談。