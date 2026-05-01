專論：習特會後中美關係新格局下的台灣抉擇

此次特朗普訪華，最具里程碑意義的成果，莫過於中美首次就雙邊關係的發展定位與前行方向達成系統共識。（資料圖） 中評社香港5月17日電（評論員 楊流昌）美國總統特朗普5月13日至15日對中國進行國事訪問剛剛落下帷幕。在這場舉世矚目的元首外交中，中美兩國以“建設性戰略穩定關係”對雙邊關係作出全新定位，習近平主席以“台灣問題是中美關係中最重要的問題”作出清晰嚴正表態。特朗普訪華之後，中美關係的前景與台灣問題的走向，成為牽動兩岸乃至全球目光的核心議題。在時代變局大潮中，台灣究竟該何去何從？



此次特朗普訪華，最具里程碑意義的成果，莫過於中美首次就雙邊關係的發展定位與前行方向達成系統共識。“中美建設性戰略穩定關係”這一新框架的提出，標誌著中美關係正從過去數年的高強度戰略博弈，邁入一個“合作優先、競爭有度、穩定可期”的新階段。



縱觀特朗普九年前首次訪華後中美關係的跌宕起伏，從貿易摩擦的驟然升級，到科技競爭的全面展開，再到拜登任內的持續博弈，雙方都付出了不小的代價。如今，中美歷經九年戰略博弈，中國綜合實力與戰略定力今非昔比，美方也逐漸跳出零和思維的桎梏。正如大陸學者判斷，特朗普此次訪華後再“變臉”、立刻對華強硬施壓的概率已明顯降低。



這一轉變並非偶然。一方面，中方始終秉持構建積極建設性雙邊關係的大國擔當；另一方面，美方在關稅戰、科技戰中並未占到上風，疊加國內通脹高企、中期選舉壓力以及美以伊衝突等複雜挑戰，務實合作已成為華盛頓更迫切、更現實的選擇。雙方已摸清彼此的底牌與反制路徑，形成了“不能輕易繼續加壓”的默契。正如習近平主席所強調，“雙方應當做夥伴而不是對手，相互成就、共同繁榮，走出一條新時代大國正確相處之道”。



在此次中美元首會晤中，台灣問題被推至前所未有的關鍵位置，已從中美關係的“核心議題”到“決定性變量”。習近平主席以嚴肅而明確的措辭指出：“台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定；處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。”



這一表述點明了中美關係最核心的現實邏輯：台灣問題不是中美關係中一個普通的外交議題，而是一個足以決定兩國關係全局走向的“決定性變量”。許多議題可以通過經貿協商、外交溝通、機制安排逐步化解，但台灣問題直接牽涉中國的核心利益、國家主權與領土完整，沒有任何模糊退讓的空間。



值得關注的是，中方此次進一步提出“維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數”。這一表述不僅站位高遠，更在事實上劃定了中美兩國在台海問題上最基本的共同利益底線。特朗普本人也在訪華期間作出“不希望看到台灣正式宣佈獨立”的明確表態，並直言“現在最不需要的，就是一場戰爭”。中美在避免台海生戰生亂這一基本點上達成共識，對台海局勢穩定構成結構性支撐。



特朗普在返回美國途中接受媒體採訪時，對台灣問題的表述更值得台灣方面深思。他既未引用《台灣關係法》，也未重申美國長期以來的“戰略模糊”政策，而是以一種高度個人化的方式表示“我們會沒事的”“兩邊都沒有承諾”。有學者將此解讀為“個人化戰略模糊”——不同於由法律與國會承諾支撐的制度性模糊，這種模糊的不確定性同時指向北京與台北，因為決策核心被壓縮到一個人的判斷與交易需求。

