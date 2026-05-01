且十：中美還需要第四公報嗎？

習近平同特朗普在中南海小範圍會晤。（外交部圖片） 中評社香港5月17日電（作者 且十）特朗普訪華結束了，世界還沉浸在中美會談的成果裡，而震撼最大的應該是台灣吧。



特朗普訪華前，中美高層都放話，台灣問題是必談議題。許多人都認為，特朗普的關稅之戰沒有占到中國便宜，高科技封鎖激發中國不斷取得科技突破，在國內中期選舉壓力巨大，伊朗戰場打出美軍原形的當下，特朗普手中已沒有對華“大牌”，只剩台灣問題尚可進行交易。大家都在猜，特朗普會不會把美國過去的“不支持台獨立”改成“反對台灣獨立”？仰或，中美會不會簽署關於台灣問題的“第四公報”？



5月14日，中美元首會唔結束，中國外交部網站發布公告，習近平總書記對台灣問題表達了中方立場：“台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。‘台獨’與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題”。這是中美元首交往中，中國領導人對台灣問題講的最直接、最嚴厲的一次。而美國國務院網站發布的公告卻沒有提到台灣。特朗普參觀天壇，面對媒體詢問是否討論了台灣問題時，也王顧左右而言他。台灣似乎鬆了一口氣，認為只是大陸單方面提出，特朗普沒有回應，有媒體說：沒有，就是最好的結果。



然而，打臉很快就來了。15日晚，飛機剛離開北京，特朗普就在空軍一號上接受媒體採訪。特朗普告訴媒體，他和中國國家主席習近平就台灣問題“談了很多”。



特朗普說，“我不希望看到有人走向獨立。而且，你知道，我們理論上要飛行9500英里去打仗。我不想看到那樣的情況。我希望他們冷靜下來。我希望中國冷靜下來”。特朗普警告台灣一旦引發戰爭，不要指望美國開空白支票（blank cheque），有無限制的軍事支持。



特朗普說，“在台灣問題上，他（習近平）的立場非常強烈，我沒有作出任何的承諾”，並指習近平“不希望看到一場爭取（台灣）獨立的鬥爭，因為那將是一場非常強烈的對抗”。

