四海文化論壇：AI時代如何重塑正確歷史認知

第三屆海峽兩岸中華文化峰會分論壇——四海文化論壇在北京舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月17日電（記者 陳思遠）日前，第三屆海峽兩岸中華文化峰會分論壇——四海文化論壇在北京舉行。與會嘉賓認為，可以利用AI技術製作系列文化短視頻，助力中華文化傳播；但同时也存在AI信息误导历史认知的问题，值得警惕。



中華青年和平教育基金會兩岸事務副主委孫陽明分享了其使用谷歌最新推出的AI系統解讀兩岸歷史議題的體驗。他表示，自己早年跑新聞期間，曾親歷1996年台海危機，而該AI受西方數據訓練影響，在解讀相關歷史時存在偏離史實、“一本正經胡說八道”的問題，這引發他對兩岸歷史傳承、台灣青年認同離散等問題的擔憂。



孫陽明說，共同史觀是認同的基礎，而歷史的認知是基於對史實的瞭解，台灣在最新的課綱當中已經沒有單獨的中國史，而是被納入到東亞史中，講的更多是日據時期台灣的歷史，這很可怕。



他表示，在歷史被切割、AI信息不可靠的雙重背景下，如何引導台灣青年回歸正確的歷史認知，重塑兩岸認同，避免認同進一步疏離，是當下需要思考和解決的課題。



中國國民黨中央評議委員會委員汪誕平認為，在台灣課綱當中，文言文的比例從過去的60篇減少到現在的15篇，在刻意“去中國化”的影響下，中華文化受到嚴重打擊，而AI可成為弘揚中華文化的契機，幫助更多人瞭解中華文化並對其感興趣。



台灣民眾黨大陸部前主任張凱鈞展示了其團隊在AGI（通用人工智能）領域的突破，其研發的AI系統具備“靈魂”，能防止幻覺、強制糾正邏輯偏移。他還展示了利用AI生成媽祖繞境、祈福等文化短視頻的案例，希望未來AI跟人、跟文化的結合可以更豐富更多元，推動中華文化的創新傳播。



中國時報副總編、吳敦義辦公室前主任陳哲明（筆名公孫策，歷史專欄作家）提出了“參與中國的霸業”的概念。他指出，如今台灣青年懷抱理想，渴望站上時代發展高峰，但單靠台灣難以實現。如今越來越多台灣青年將目光投向大陸，如何引導台灣青年認可大陸、推動台灣當局正視兩岸統一大勢，值得思考。

