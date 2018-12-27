福師大叢書開篇　林岡廿年著作集由中評出版

《台灣地區政黨政治透視》、《台灣地區選舉政治縱覽》、《台灣地區涉外關係研究》作者林岡向福建師範大學圖書館館長吳巍巍贈書。（中評社 束沐攝） 中評社香港5月18日電（記者 束沐）福建師範大學閩台區域研究中心、中評智庫基金會5月16日上午舉行《閩海台島鈎沉》叢書發布會，與會嘉賓學者共同為由中國評論學術出版社出版、福建師範大學特聘教授林岡的三部著作揭幕。



作為《閩海台島鈎沉》系列叢書開篇之作，《台灣地區政黨政治透視》、《台灣地區選舉政治縱覽》、《台灣地區涉外關係研究》是林岡教授作為獨立作者或第一作者，在過去二十年間發表的中英文學術論文的匯編。林岡在致辭中表示，這三本書的出版緣起去年底的一次交流，當他得知中評出版的內容質量、學術含金量都很高時，決定將回國歸來後20多年研究台灣問題的文章匯集成册。由於時間跨度長達20年，還包括一部分英文論文，所以花費了很多心力。因此，他非常感謝閩台區域研究中心將他過去20年的研究匯編，也感謝中國評論學術出版社的支持。



叢書主編、福建師範大學文學院院長、閩台區域研究中心主任李小榮表示，《閩台台海鈎沉》叢書是研究中心在“十五五規劃”第一年推出的系列成果之一，總共10册，此次發布的是第一批共3册。這三部著作系統梳理了台灣地區政黨政治、選舉生態與對外交流的發展脈絡與主要特徵，既有扎實的史料支撐，又有深刻的理論分析，充分展現了林岡教授對台灣社會政治變遷的敏銳洞察與理性思考，不僅為中心的台灣研究增加了重要學術成果，也為兩岸學界深化對台灣問題的認識提供了寶貴參考。



清華大學台灣研究院教授殷存毅表示，林岡教授這三本著作凝聚了20年的心血。對台研究界熱熱鬧鬧的場面很多，參加熱熱鬧鬧場面的人也很多，但林岡教授堅持不懈寫作，的確難能可貴，也給台灣問題研究留下了豐碩的文獻資料。他認為，是否有研究資料和成果積累，是評價一個學科是否成熟的重要標準。這三本著作對福建師大閩台區域研究中心提升學科建設和研究水平具有重要意義。



據介紹，《台灣地區政黨政治透視》收集的是在2010年到2025年期間發表的18篇中英文學術論文以及2篇書評，按內容分為四篇，即《理論探討與概念辨析》、《黨內派系、身份認同與政策訴求之爭》、《形塑台灣地區政黨政治的大陸因素》和《台灣地區政黨政治的發展趨勢及其對兩岸關係的影響》。《台灣地區選舉政治縱覽》一書收集的是在2008年到2024年期間發表的18篇論文，以“國民黨東山再起時期”和“民進黨卷土重來時期”為題，分為上下兩篇。



《台灣涉外關係研究》收集的是在2005到2025年期間發表的17篇中英文學術論文，2篇英文書評，2篇期刊專題研究欄目導讀和1篇英文新聞專訪，按照兩岸關係和中美關係緊張程度分為三個時期，分別為兩岸關係緊張時期、兩岸關係緩和時期、以及中美和兩岸關係同步緊張時期，並將貫穿三個時期的兩個專題研究（“棄台論”和美國國會涉台問題），以《“棄台論”與國會涉台立法的來龍去脈》作為第四篇的內容。

