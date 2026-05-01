快評：特朗普認同“台獨就是戰爭”的論斷

中評社快評/結束訪華離開北京之後，特朗普在飛機上接受福克斯新聞台專訪時就台灣問題發聲：“我不想看到台灣獨立，然後我們還要跋涉9500英里去打仗。……我們不想看到有人因為美國支持就說‘讓我們獨立吧’。這一表態不僅直接戳破了島內“台獨”勢力長期以來“倚美謀獨”的幻想，也為中美關係中的台灣問題注入了新的戰略清晰度。



首先，特朗普的表態實質上認同了中方“台獨就是戰爭”的論斷。正如北京大學王勇教授所指出的，特朗普清楚地認識到，“台獨”必然引發中方反制，而美國若被迫介入，將導致中美直接衝突。美國遠隔重洋，在這場不可能取勝的戰爭中只會招致災難。這種基於地緣現實與實力對比的冷靜評估，反映了特朗普作為務實政治人物的基本判斷：台灣距離美國9500英里，而距離大陸僅59英里，這一地理現實決定了美國干預台海衝突的成本與風險極高。



其次，特朗普的警告對島內“台獨”勢力是當頭棒喝。長期以來，民進黨當局幻想美國會為“台獨”買單，甚至將其視為對抗大陸的“保護傘”。然而，特朗普明確表示“不想看到有人因為美國支持就說‘讓我們獨立吧’”，這無異於公開宣告：美國不會成為“台獨”的背書者。這一表態不僅削弱了“台獨”勢力的外部依恃，也讓台灣社會更清醒地認識到，“倚美謀獨”之路走不通。



再者，特朗普將台灣問題納入中美“建設性戰略穩定關係”的框架中處理，表明美方在台灣問題上的冒險衝動得到了有效約束。中美在維護台海和平穩定上擁有最大公約數，這一共識一旦確立，台海局勢的可控性將顯著提升。當然，特朗普仍將對台軍售視為“談判籌碼”，其言辭中的模糊與反覆也提醒我們，對美方的承諾仍需“察其言、觀其行”。

