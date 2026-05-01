特朗普談台獨　鈕則勳：國民黨天上掉禮物

中國文化大學廣告系教授鈕則勳。（中評社資料圖） 中評社台北5月17日電／美國總統特朗普針對台灣議題表示“不想看到有人走向獨立”。中國文化大學廣告系教授鈕則勳認為，特朗普的談話對國民黨有利，等於是給國民黨一個“天上掉下來的禮物”，只可惜國民黨似乎沒有辦法藉此好好的發揮，展現說服力並趁勝追擊。



鈕則勳16日在臉書貼文表示，特朗普的言論確實有其嚴重性，特別是針對民進黨政府提出了明顯的示警。台“總統府”的回應顯得蒼白無力，也讓台美關係更蒙上一層陰影，更可能衝擊彼此互信。



鈕則勳說，特朗普這樣的論述，其實等於是給國民黨一個“天上掉下來的禮物”，但只可惜國民黨似乎沒有辦法藉此好好發揮，展現說服力並趁勝追擊，確實有“三個可惜”之處。



鈕則勳表示，國民黨陷入內爭，哪又有可能騰出手來針對特朗普論述這天上掉下來的禮物，統整自己有利的論述，對民進黨步步進逼呢？特別是當對國民黨不利的內鬥新聞充斥媒體版面時，國民黨當然更得藉特朗普的論述來表態並轉移原來內鬥的焦點；但就目前新聞議題來看，國民黨似乎沒有這樣做，就算有做，效果也不明顯，這是第一個可惜之處。



鈕則勳指出，賴清德成功訪問“友邦”史瓦帝尼（斯威士蘭），又讓綠營“抗中牌”找到了一個機會點反制鄭習後國民黨所操作的“和平牌”。照理說，這次特朗普針對“台獨”，在論述做了更明顯表態後，當然又是一個國民黨可以順手拉抬“和平牌”作用效果的良機。但可惜的是，國民黨中央並沒有藉特朗普論述來烘托和平牌的正當與合理性，再把“抗中牌”力道壓下去的明顯反制操作，這是第二個可惜之處。



鈕則勳表示，民進黨政府與政治人物對特朗普新態度的回應論述，除了蒼白無力、突顯心虛外，更難與特朗普及團隊現階段的立場做態度、政策與作法上的對接。國民黨早就應該集結重兵藉此議題，打對方個措手不及。但現在除了零星炮火外，看不到藍軍黨中央協同黨內大咖與“立院”黨團在論述及做法上，有分進合擊的整盤戰略規畫，這是第三個可惜的地方。



鈕則勳認為，國民黨應該馬上回過神來，在控制內部衝突尋找有效策略外，更應該分兵針對特朗普論述，直攻綠營弱點；一方面點出綠營台美關係堅若磐石已然愈來愈虛幻的實際情況；二來也能訴求民眾緩和兩岸緊張及強化互動的合理及正當性，找回兩岸關係處理能力的手感，反轉社會氛圍。