陸專家：特朗普說兩面話　對台政策待觀察

清華大學中美關係研究中心主任陳琪（中評社 曹晶攝） 中評社北京5月18日電（記者 陳思遠 王教仁）結束訪華後，美國總統特朗普就台灣問題作出最新表態。有學者認為其實質上已明確表達了“反對台獨”；也有學者認為，特朗普並未徹底改變模糊策略，對台軍售也在等待時機。



多位大陸學者16日在參加中評智庫基金會、中國評論通訊社主辦的思想者論壇時，就特朗普接受福克斯新聞台專訪時對台灣問題的表態作出分析。



特朗普提到“我不想看到台灣獨立，然後我們還要跋涉9500英里去打仗”、“我們不想看到有人因為美國支持就說‘讓我們獨立吧’”。與此同時，特朗普對備受關注的對台軍售問題稱“我可能會批准，也可能不會”，表示尚未作出決定。



表態有利中方但未完全突破戰略模糊



清華大學中美關係研究中心主任陳琪表示，特朗普的最新涉台表態顯然有利於中方，但有多徹底的改變尚難斷言，因為特朗普沒有明確使用“反對”等字眼。他表態的場合也很微妙，選擇回程而不是在中國做出這一表態。特朗普的措辭語氣變化有重要的積極詮釋空間。更值得注意的是，特朗普對“台獨”的危險後果具有較清醒的認知，這將帶來美國對台政策的何種變化有待於進一步觀察。



部分學者認為含“反對台獨”實質意涵



北京聯合大學台灣研究院院長李振廣則認為，特朗普的這段話清晰地表達了他“反對台獨”的明確態度。這表明，特朗普總統完全瞭解中方立場，重視中方關切，是對習近平此次關於台灣問題重要論述的積極回應。

