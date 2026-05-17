樊振東率薩爾布呂肯晉級乒乓球歐冠決賽

中評社香港5月17日電／衛冕冠軍薩爾布呂肯乒乓球俱樂部16日在歐洲乒聯男子冠軍聯賽“最終四強”半決賽中以3:0擊敗波蘭的格羅濟斯克隊，晉級決賽。中國名將樊振東在首盤直落三局取勝，並當選本場最佳球員。薩爾布呂肯將在17日的決賽中對陣法國的尼姆/蒙彼利埃聯盟隊。



在座無虛席的薩爾蘭大廳，坐鎮主場的樊振東率先登場，迎戰波蘭選手米沃什·雷齊姆斯基。這位奧運冠軍從開局便佔據主動，以11:6、11:6和11:4輕鬆取勝，為薩爾布呂肯取得開門紅。



隨後，薩爾布呂肯的弗朗西斯卡以3:0擊敗巴多夫斯基，將總比分擴大為2:0。莫雷加德在第三盤遭遇希臘削球手吉奧尼斯的頑強阻擊，最終以3:2險勝，幫助主隊鎖定決賽席位。



新華社報導，樊振東賽後表示，他對自己的表現感到滿意，也很高興球隊進入決賽，因為這是他第一次參加“最終四強”。拿到本場最佳球員獎後，他希望明天能舉起冠軍獎盃。



薩爾布呂肯隊員約內斯庫賽前談到樊振東加盟帶來的作用時說：“樊振東和我們並肩作戰是一件非常了不起的事。這讓我們在爭取再次奪冠的過程中減輕了很多壓力。”



另一場半決賽中，法國的尼姆/蒙彼利埃聯盟隊以3:1淘汰德國豪門杜塞爾多夫隊，隊史首次晉級該項賽事的決賽。



決賽將在17日舉行，薩爾布呂肯將力爭實現衛冕，尼姆/蒙彼利埃聯盟隊則將衝擊隊史首冠。