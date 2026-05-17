【
大
中
小
】 【
打 印
】
意大利北部發生汽車衝撞行人事件 8人受傷
http://www.CRNTT.com
2026-05-17 09:46:53
中評社香港5月17日電／意大利北部城市摩德納16日發生一起汽車衝撞行人事件，造成至少8人受傷，其中4人傷勢嚴重。
據意大利安莎社報導，一名31歲的意大利籍男子在市中心駕車衝上人行道，撞倒數名行人後又衝向一家商店橱窗，隨後下車持刀刺傷一名試圖阻攔他的路人。目前，該男子已被逮捕並接受警方訊問。
新華社報導，意大利總理梅洛尼在社交媒體上發文說，這一事件“極其嚴重”。她表示正與地方政府就此保持聯繫。
事發後，意大利警方、憲兵隊等多方力量趕赴現場處置，相關調查仍在進行中。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
意媒：特朗普“仍在考慮”調整駐意美軍
(2026-05-10 11:36:52)
美國務卿據報本周將訪問意大利和梵蒂岡
(2026-05-03 17:00:26)
特朗普暗示考慮在西班牙和意大利削減駐軍
(2026-05-02 14:19:19)
意大利暫停與以色列的防務協議
(2026-04-15 16:01:50)
意防長稱拒絕美方使用軍事基地符合國際協議
(2026-04-08 12:04:08)
日英意正式啟動下一代戰機研發
(2026-04-05 17:03:56)
加拿大或將“入局”日英意合作項目
(2026-04-05 03:26:04)
意大利拒絕美軍機使用西西裡島基地
(2026-04-01 11:43:43)
意大利發布軍用傾轉旋翼機方案
(2026-03-18 11:35:28)
意大利總理稱“無意捲入”美以伊衝突
(2026-03-18 10:45:40)