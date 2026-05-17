意大利北部發生汽車衝撞行人事件　8人受傷

中評社香港5月17日電／意大利北部城市摩德納16日發生一起汽車衝撞行人事件，造成至少8人受傷，其中4人傷勢嚴重。



據意大利安莎社報導，一名31歲的意大利籍男子在市中心駕車衝上人行道，撞倒數名行人後又衝向一家商店橱窗，隨後下車持刀刺傷一名試圖阻攔他的路人。目前，該男子已被逮捕並接受警方訊問。



新華社報導，意大利總理梅洛尼在社交媒體上發文說，這一事件“極其嚴重”。她表示正與地方政府就此保持聯繫。



事發後，意大利警方、憲兵隊等多方力量趕赴現場處置，相關調查仍在進行中。