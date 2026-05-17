沈伯洋大問題　李明璇：選區多名裡長被欺負過

中評社香港5月17日電／民進黨“立委”沈伯洋13日正式獲民進黨徵召參選台北市長，國民黨台北市松山、信義區議員參選人李明璇直言，沈最大的問題是其大罷免和抗中保台的形象太深植人心，並透露她的選區里就有多名裡長，曾被民進黨以反滲透法欺負過，就看沈要如何以“超級巨星的魅力”來面對所有基層。



《中時新聞網》報導，李明璇16日在臉書指出，沈伯洋最大的問題，是大罷免和抗中保台的形象太深植人心，因為這不是他的標籤，根本就是他的DNA；李諷刺表示，最近聽沈講一堆言之無物、瞎扯蛋的政見看法後，更確信他最後還是只能走回“抹紅”和“抗中保台”的老路，那才適合他、才是大家熟悉的黑熊院長，不然再怎麼改造人設、改變髮型，都只是使他變得四不像。



李明璇直言，當民進黨這隻母雞是一個高度仇恨值人物的時候，小雞再怎麼可愛、再怎麼會跳舞，最後還是會被拖回意識形態戰場，如此不但會害到小雞，可能連其他縣市的母雞也都在發抖。



另外，李明璇說沈伯洋目前必須要先正面回答，他曾說過“任何的交流”都是統戰，以及污蔑裡長去大陸就是被統戰和滲透，這都是他自己說過的話，沒有逃避的空間，並透露她的選區里就有多名裡長，曾被民進黨以反滲透法欺負過，“我就看沈伯洋要如何以超級巨星的魅力，來面對所有基層”。