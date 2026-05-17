解放軍報：日本押注無人裝備　進攻意味濃

日本自衛隊隊員在演習中操控無人機。（資料圖片） 中評社香港5月17日電／解放軍報今天發表文章，警告日本押注無人裝備，進攻意味濃，是其防衛政策的根本性轉變。



文章說，近日，日本宣布將在自衛隊中加速推動無人化與自動化，打造所謂“最擅長運用無人裝備的組織”。據外媒報導，日方情報搜集衛星網絡“衛星星座”已於4月起開始運行，該“衛星星座”可以為無人裝備提供觀測數據，使之具備實時獲取目標位置信息的能力。



分析人士指出，日本押注無人裝備，目的是發展進攻性軍事力量，推動軍力建設轉型。從設立無人裝備研發應用機構，到計劃引進航程達1000公里以上的遠程攻擊無人機；從劃撥巨額預算，到宣布利用民用生產設施開發軍用無人機……日本種種倒行逆施之舉，遠不止其所謂應對戰爭形態演變和國內兵源不足壓力，還具有濃濃的進攻性意味。



具体作为包括，一方面，繼續採購如MQ-9B這類高端、長航時察打一體無人機，強化廣域監視和精確打擊能力，並積極引進土耳其、烏克蘭等國的成熟產品，為未來實現無人機國產化鋪路。另一方面，日本計劃充分利用民用生產設施，通過“官有民營”等措施建立能批量製造無人裝備的工業體系，這種對於數量的渴求，不啻是在為一場“可能的衝突”甚至“曠日持久的消耗”做準備。



作戰概念上，日本還將軍力建設聚焦“有人—無人協同”與“跨域協同”。其與英、意合作研發下一代戰機的核心目標之一，便是開發可伴隨有人戰機作戰的“忠誠僚機”。日本還計劃發展可由潛艇攜帶，具備水下、水面航行能力的無人裝備，實現多域協同。



文章指出，尤為值得關注的是，日本無人化作戰力量建設帶有鮮明的進攻性色彩。據媒體透露，日本將無人裝備部署的重點向西南諸島傾斜，企圖構建所謂的“盾牌”多層海岸攻防體系。名為“盾牌”，實是“長矛”。其計劃引進的航程超過1000公里的無人機，一旦與已經部署的“25式地對艦導彈”和引進的“戰斧”巡航導彈相結合，就能構建起一套超越戰術武器範疇、實施前沿威懾的攻擊體系。



日本發展無人化進攻性軍事力量，無異於一場危險的賭博，其防衛政策的根本性轉變，只會將自己帶向更危險的深淵。倒行逆施必然招來反制，地區國家和國際社會始終對日方相關動向保持高度警惕。