火箭彈直刺天幕。 中評社北京5月17日電／箭嘯喀喇昆侖——新疆軍區某團火箭炮分隊訓練影像



狂風裹著碎石拍打在戰車上，劈啪作響。數枚火箭彈拖著尾焰直衝雲霄，在湛藍天幕劃出一道道凌厲彈道，向著遠方目標呼嘯而去。



喀喇昆侖高原腹地，新疆軍區某團火箭炮分隊實彈射擊訓練激戰正酣。



“目標有效覆蓋！”遠方山谷騰起滾滾濃煙，偵察無人機實時回傳畫面顯示，“敵”前沿隱蔽工事被精準擊中。硝煙漸散，電台中傳來偵察組報告：“發現殘‘敵’！”



話音未落，導調組臨機導調：發射陣地已暴露，“敵”反擊火力即將抵達！



“立即轉移！”編隊迅即進行撤收。剛剛還在震天怒吼的戰車集群，很快轉入機動行軍。沙塵漫卷，編隊向著預備陣地疾馳而去。空中，偵察無人機如鷹隼盤旋，將“敵”殘兵動向實時推送至戰車終端。



機動途中，指揮車內鍵盤敲擊聲此起彼伏，射擊諸元快速更新。編隊抵達預備陣地，作戰指令已同步下達至各炮位。官兵躍出艙門，裝填彈藥、修正諸元，動作一氣呵成。



“預備——放！”一枚枚火箭彈次第出膛，織成密集火力網。轉瞬，遠方山谷傳來一聲聲巨響，“敵”殘存目標被悉數摧毀。



狂風仍在呼嘯，炮管餘溫未散。戰車編隊再次啟動，鋼鐵洪流漸漸融入蒼茫暮色……



來源：中國軍網-解放軍報

