特朗普不希望推“台獨”　醫師：軍售恐生變

賴清德。（中評社 資料照） 中評社香港5月17日電／習特會落幕後，美國總統特朗普接受專訪，明確重申美國不希望有人推動“台獨”；針對第二批140億美元對台新軍售案，他坦言，這是和中國大陸“非常好的談判籌碼”。醫師沈政男發文分析，特朗普的言行顯見美國對台政策已出現實質轉變，美第二批對台軍售恐生變。



《中時新聞網》報導，沈政男盤點特朗普訪中行的發言，16日發文表示，特朗普在空軍一號上透露與習近平談了許多台灣問題，加上事後接受專訪的說法，顯見美方立場悄然轉變。特朗普是反對“台獨”？還是不支持？他認為，一半一半吧。從不支持移動一半，往反對“台獨”靠近。



沈政男也點出，特朗普違背“六項保證”，跟中國大陸商討起來，也是美國對台政策出現轉變的證據。另外，特朗普稱目前尚未對第二批軍售做出決定，但他說很快會做出決定，這等於暫停，“而光是暫停這個動作，就代表大陸在軍售問題上，在這次習特會已經獲致成果”。他研判，美第二批對台軍售會生變，可能延後或分批售台。



沈政男直言，先前台灣“外交部”擔心台灣成為菜單，現在這樣的擔心已經成真，台灣就是菜單上的品項，就跟伊朗一樣。他點名賴清德：“還睡得著嗎？有沒有在等特朗普打電話給‘管理台灣的人’（特朗普的說法）？還是，那個人不一定是他？”

