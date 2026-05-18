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組圖：直擊武警某支隊官兵野外戰術實訓現場
http://www.CRNTT.com
2026-05-18 10:18:45
官兵正在搜索目標。
中評社北京5月18日電／日前，武警百色支隊在廣西某地山林組織官兵開展野外搜索、追擊等戰術訓練。訓練緊貼任務需求，堅持從嚴從難，錘煉官兵在複雜環境中快速機動、協同配合、精準處置的過硬本領，進一步提高部隊多樣化任務執行能力。
來源：中國軍網
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