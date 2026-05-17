紐時：特朗普疑接受北京說法　賴清德受挫

習近平舉行國宴，歡迎特朗普。 （FOX視頻） 中評社香港5月17日電／美國總統特朗普結束對中國的國是訪問後稱“對台軍售是非常好的談判籌碼”，此番發言引發外界質疑美國支持的可靠性，《紐約時報》也評論，特朗普為了贏得中國大陸國家主席習近平支持，採取高風險措施。



《中時新聞網》報導，特朗普遲未批准包括飛彈、反無人機設備、防空系統等總價值達140億美元的對台新軍售案，15日啟程離開北京時，特朗普在空軍一號上表示，他在與習近平的峰會中談及了軍售議題，後續公開的福斯新聞專訪中，特朗普被問及會否批准該項140億美元軍售案，他直言正“擱置”軍售案，批准與否取決於中國大陸，稱軍售案對美國來說是“非常好的談判籌碼”，他並未說明希望獲得什麼回報，但特朗普政府正施壓北京採購美國飛機、乙醇、大豆、牛肉等。



《紐約時報》評論，特朗普上述言論似乎削弱了部分美國政府內部人士對台灣的保證，他們保證美國的支持將堅定不移且不容談判；另一方面，諷刺的是，特朗普本人曾不斷施壓台灣增加“國防”支出，如今他卻將軍售問題作為與北京的談判籌碼。



特朗普出訪北京前，美國跨黨派參議員曾敦促特朗普，不要將對台支持作為與北京談判的籌碼。



特朗普稱批准對台軍售案與否“取決於中國大陸”，似乎也暗示現在輪到北京做出決定。



特朗普在福斯新聞專訪中也稱，在與習近平長談後，“現在我對台灣的瞭解，幾乎比對任何國家的瞭解還要多”，《紐時》評論，特朗普此番話顯示，他似乎急於表明他專注聽取習近平的看法。



但他後續又稱可能與賴清德通話，“我必須和現在治理台灣的人談話，你知道是誰”。



《紐時》也評論，特朗普關於台灣的言論，也可能視為對賴清德的打擊，尤其賴清德此前大力推動增加“國防”預算及採購美國軍備。



《紐時》也認為，對台灣來說，更令人擔憂的或許是特朗普似乎接受了北京有關台灣的論述，也就是認為台灣應該為台海緊張負很大責任，他在專訪中稱，“走向獨立是風險很大的事”，“他們要走向獨立，就是因為想要打一場仗，而他們認為背後有美國支持”。



有分析認為，特朗普的評論顯示，習近平關於台灣的陳述對特朗普造成了影響。