習回訪前美若未宣軍售　葛來儀：削台對美信心

中評社台北5月17日電／美國總統特朗普透露很快會決定140億美元對台軍售案，“德國馬歇爾基金會”印太計劃主任葛來儀認為，中方不會希望如此大規模的軍售案發生，想必正要求美國將其拆解成數筆軍售，也預期中方會在習近平回訪美國前，強力施壓美國不要宣布對台軍售，但若長時間不宣布軍售，會影響台灣對美信心。



對於美中領導人談及對台軍售議題，葛來儀15日在視訊記者會中指出，她認為這是一場非常重要的對話，或許是兩國歷屆領導人關於對台軍售案最詳盡的一次對話。



《中時新聞網》報導，葛來儀評估，習近平在談話中可能非常強硬關切對台軍售案，或許可能把“對台軍售”與“讓台灣更大膽推動獨立”連結在一起；對台軍售也是美中如何處理台灣問題分歧上的一環，習近平可能告訴特朗普，對台軍售會讓中方更難以應付台灣，更可能對美中關係帶來負面影響。習近平可能在會談期間，看到不只讓美國延遲軍售，甚至可能減少，或在長時間內不軍售的良機。



她說，中方正悄悄要求美國“拆解”這份軍售案，過去就有中方專家問過她，為何特朗普不比照拜登政府時期逐案宣布的方式？因此可以判斷中方非常希望美方，把這筆軍售案拆分成數筆小軍售案，這也是中方內部較能接受的方式，當然中方最希望的是完全不要有軍售。



而宣布對台軍售案時間點也非常重要，葛來儀分析，習特會才剛結束，美方想必不可能會宣布。她認為，特朗普邀請習近平9月24日回訪白宮，預期中方會強力施壓美國，不要在這段期間宣布對台軍售。



葛來儀認為，如果在習近平9月訪美前都沒有宣布軍售，這將被習近平視為一場勝利，也會對台灣造成嚴重影響，影響台灣對美國的信心。