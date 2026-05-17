東航春秋山東航空齊發　7月起直飛台中高雄

中評社香港5月17日電／兩岸直航再添新動能！據微信公眾號《航旅世界》報導，近期多條大陸飛往台灣的兩岸航線火速敲定開通時程，東方航空、春秋航空、山東航空紛紛宣布自7月起陸續開航，航點涵蓋台中清泉崗與高雄小港，為台商通勤與兩岸旅遊帶來新選擇。



在此之前，中共中央台辦已於2026年4月12日發布十項惠台政策，明確提出“推動全面恢復兩岸空中客運直航正常化”，支持恢復大陸城市直航台灣，為新航線開通提供政策依據。國台辦也多次強調，直航是溝通橋梁而非政治籌碼，積極推動我方取消不合理限制。



東方航空計劃自2026年7月1日起，正式開通成都天府機場直飛台中清泉崗機場的定期客運航線，每週營運兩班，採用空客A320系列客機執飛。值得注意的是，這是時隔多年成都再度恢復直飛台中的航線。



根據航班規劃，去程航班號MU827，下午14：00自成都天府起飛，16：20抵達台中；回程航班號MU828，晚間18：20自台中起飛，20：40返回成都天府。



《中時新聞網》援引報導，春秋航空則計劃於2026年7月4日新開寧波櫟社機場往返高雄小港機場航線，同樣每週2班。報導指出，此前寧波僅開通直飛台北的航線，高雄航線屬於全新航點，主要承接長三角地區台商通勤與兩岸旅遊出行需求。



航班時刻方面，去程9C8685於下午15：30自寧波起飛，17：35抵達高雄；回程9C8686於晚間18：35自高雄起飛，20：35返回寧波。



山東航空則規劃於2026年7月23日至10月24日期間，營運青島往返台中清泉崗航線，每週1班，主打山東及周邊區域的台商往來與研學旅遊出行。



去程航班SC4633於上午07：50自青島起飛，10：20抵達台中；回程SC4634於上午11：20自台中起飛，13：50返回青島。



報導指出，除了已敲定開通時間的航線外，大陸多家航空公司正積極向兩岸民航主管部門提出申請，推動恢復其他城市往返台中、高雄的直飛航線。具體開通時刻與班次仍待審批後正式官宣。



業內人士預期，隨著政策鬆綁與市場需求回溫，後續將有更多大陸至台灣的航線陸續開通，兩岸直航網路可望進一步擴大，為商務往來與觀光旅遊提供更便捷的交通選項。