華北等地或現罕見強降雨　北方氣溫持續偏低

新華社資料圖片 中評社香港5月17日電／未來三天（5月17日至19日），強降雨帶將逐漸向東轉移，華北等地可能出現同期少見的強降雨，局地有大暴雨，公眾需警惕持續強降雨可能引發的次生災害。同時，受冷空氣及降雨的共同影響，北方多地氣溫將陸續降至偏低水平，炎熱消退，體感涼爽不少，公眾需適時添，謹防感冒。



中東部大範圍降水正在發展 華北等地局地或現同期少見強降雨



昨天，中東部降雨強度有所增強，雨帶整體向東推進。監測顯示，昨日8時至今日6時，中東部地區出現大範圍明顯降雨，山西東南部、河南西北部、湖北西部、湖南西部、貴州北部和西部、廣西北部和西部等地部分地區出現大到暴雨，局地大暴雨。



據中國天氣網報導，今天，華北、黃淮西部、江漢以及西南地區東部降雨將顯著增強，部分地區或現成片的大到暴雨，局地大暴雨；明天，湖北、湖南、安徽、江蘇、山東仍有大到暴雨，局地大暴雨。後天，本輪降水過程將減弱收尾，但山東、江蘇、安徽、江西、湖南等地部分地區仍有大到暴雨。



具體來看，中央氣象台預計，今天，遼寧西南部、京津冀大部、山西中南部、陝西東部、山東西部、河南大部、湖北中西部、重慶大部、貴州北部、湖南北部、四川南部、西藏東南部、廣西南部、廣東南部、海南島東部等地部分地區有大到暴雨，其中，河北中部、湖北南部等地部分地區有大暴雨。



明天，西藏東南部、黃淮大部、江淮大部、江漢南部、江南北部、西南地區東部、華南西北部和南部、海南島大部等地部分地區有中到大雨，其中，山東南部、江蘇北部、安徽北部、河南東南部、湖北東部、湖南北部、貴州南部、廣西北部、廣東南部沿海等地部分地區有暴雨或大暴雨。



後天，黃淮東部、江淮大部、江漢西部、江南北部和西部、西南地區東部、華南中西部等地部分地區有中到大雨，其中，山東東南部、江蘇東部、安徽南部、江西北部、湖南中部等地部分地區有暴雨。