世衛：非洲埃博拉疫情是國際突發公共衛生事件

中評社香港5月17日電／世界衛生組織17日在官網發佈聲明說，在剛果（金）和烏幹達出現由本迪布焦型埃博拉病毒引起的埃博拉疫情已構成“國際關注的突發公共衛生事件”，但未達到《國際衛生條例》規定的“大流行病突發事件”標準。



世衛組織公佈的數據顯示，截至16日，剛果（金）伊圖里省已報告8例確診病例、246例疑似病例和80例疑似死亡病例。剛果（金）首都金沙薩16日發現1例從伊圖里省返回的確診病例。烏幹達首都坎帕拉日前報告了兩例來自剛果（金）的埃博拉確診病例，這兩例病例之間沒有明顯聯繫。



新華社報導，世衛組織表示，至少有4名疫區醫護人員死於埃博拉出血熱，引發了對醫源性傳播的擔憂。目前，與本輪疫情相關的感染者真實人數和地理傳播存在重大不確定性，且對已知病例和疑似病例的流行病學聯繫瞭解有限。



世衛組織認為，初始樣本的高陽性率，坎帕拉和金沙薩出現確診病例，以及伊圖里省疑似病例和死亡病例呈增長趨勢，都表明疫情可能比目前發現和報告的規模更大。當前出現疫情地區持續的不穩定、人道主義危機、人口流動性高、城市或半城市性質以及龐大的非正規醫療設施網絡等因素，都進一步加劇了病毒傳播風險。此外，目前還沒有獲批的本迪布焦型埃博拉病毒特異性療法或疫苗。



世衛組織表示，將盡快召開突發事件委員會會議，向受疫情影響國家提出防治措施建議。