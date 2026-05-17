轟沈伯洋“已讀亂回”　徐巧芯：台灣的災難

徐巧芯 （資料圖片） 中評社台北5月17日電／國民黨“立委”徐巧芯日前指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋曾提及裡長是中國滲透的高風險族群，應向相關裡長道歉，沈伯洋則回應“司法程序的啟動，本來就不代表一個人百分之百涉案，而是有一定程度嫌疑”。對此，徐巧芯17日再度發文反擊，並強調沈伯洋的“已讀亂回”，不只是台北的災難，根本是台灣的災難。



《中時新聞網》報導，徐巧芯今在臉書指出，對於基層裡長被檢調以反滲透法大撒網調查、甚至無辜被羈押的爭議，沈伯洋回應“不能因為警察查了五個人，其中衹有一個有嫌疑，就要求警察對另外四個人道歉。”但將事實攤開來看，基隆有一位裡長，只因為帶團赴陸旅遊，被依《反滲透法》、《“總統”“副總統”選舉罷免法》等罪起訴，被羈押長達23天，一審無罪、高院駁回上訴定讞，最後拿到的“補償”衹有9萬2千元。家庭被公審、孩子在學校被歧視，身心俱創。此外，2024 年選舉期間，台北市另有 41 位裡長被以類似罪名調查，迄今沒有任何一人被定罪，他們一樣這些日子里充滿了痛苦。



徐巧芯痛批，沈伯洋的“五分之一嫌疑論”翻譯成白話就是，只要檢調覺得你“可能”有問題，即使沒有證據，被抓、被關、人格被踐踏都是剛好，“國家機器”不需要對任何人道歉，甚至多多益善，還把這種羞辱當成“保護”；徐質疑，若沈是台北市長，這是他打算用來“保護” 456 個台北裡長的標準嗎？更弔詭的是，沈似乎走不出自己的“無限城”，一邊主張“裡長是高風險族群”、“兩岸宮廟交流是統戰重災區”、“雙城論壇是滲透破口”，一邊在獲提名後第一場下鄉就跑去宮廟“祈福拜票”。



徐巧芯諷刺表示，按沈伯洋的邏輯，裡長是高風險、宮廟是滲透目標，結果一邊找眼中的“中共潛在同路人”拜票，一邊拜你認為“被中共盯上”的神明與組織，其是不是也成了“被統戰”的一環？再加上沈的爸爸被大家認為“賺紅錢”的事件，沈自己是不是也是“高風險族群”應該被“調查監管”？談到“掉漆”就很清楚了，到底是誰的“台獨”獨到一半就“掉漆”？或者乾脆大聲講出來，政見就是要用“監管”的方式，把地方基層、宮廟、兩岸交流通通納入司法的射程，不配合就通報檢調，先抓人再說？



徐巧芯直言，台北市民要的是有人懂得怎麼把垃圾收好、把交通弄順、把社福做實，不是一個把全市裡長當“滲透高風險族群”管理的“認知作戰專家”，讀書讀到把人民當研究對象、只會讓人覺得在“已讀亂回”，並強調沈伯洋的“已讀亂回”，不只是台北的災難，根本是台灣的災難。