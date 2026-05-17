蘇起：習近平攻心特朗普成功　台灣處不利

蘇起 （資料圖片） 中評社台北5月17日電／習特會落幕後，美國總統特朗普接受專訪，明確重申美國不希望有人推動“台獨”；針對第二批140億美元對台軍售案，他坦言，這是和中國大陸“非常好的談判籌碼”。對此，台“國安會”前秘書長蘇起17日表示，習近平這次習特會“攻心”非常成功，並指出特朗普對台支持遠不如美國前總統拜登，台灣目前處於非常不利的狀態。



《中時新聞網》報導，啟思民本基金會與對外關係協會17日舉辦“‘習特會’對台灣的機會與挑戰”座談會，蘇起、“國安局”前局長李翔宙、政大外交系教授黃奎博等人出席。針對特朗普在習特會後公開向媒體透露，在對台軍售議題上有向陸方徵詢意見，外界解讀違反六項保證，蘇起會前受訪時表示，現在已經不重要了，因為對特朗普來說1982年代久了，所以他並不在乎，而且六項保證對他來說，根本不是考量因素之一。



有關特朗普提到對台軍售是很好的談判籌碼；另外，美國智庫認為特朗普現在的對台論述，是受到習近平的影響。蘇起分析，這次習特會，“特朗普是玩短線，中國大陸是玩長線”，特朗普想要的東西都是必須能夠盡快兌現，可以很快就能向美國老百姓推銷，改善其在國內的政治地位、甚至影響11月的美國期中選舉，所以都是很短線；但習近平完全沒有這個壓力，所以是長線，所以大陸爭取的是“攻心”。



蘇起進一步指出，也就是針對對方喜歡的我給你，但也不會給個徹底，還是留一些在手上。譬如美方希望大陸買500架波音飛機，那就買200架意思一下，留一些籌碼在手，或是美國想要陸方購買農產品，這些都可以配合。



他表示，中國大陸要的是長線建立互信，讓美國知道北京對台灣問題非常重視、甚至於不惜一戰，把這個味道講出來。蘇起認為，習近平這次“攻心”非常成功，不只特朗普，連美方的鷹派部長都聽進去了，將來美國在考慮與台灣有關的議題時，將會非常小心。



蘇起也指出，特朗普對台灣的支持很明顯是“遠不如”拜登時期，因為特朗普跟台灣沒有共同的價值，“台灣喜歡的東西他不喜歡，他喜歡的東西台灣不喜歡，然後他對台灣又不重視，然後現在又對大陸那麼重視，現在又那麼需要大陸”，所以現在台灣目前處於非常不利的狀態。