相隔12年　再有朝鮮女子足球員到韓國比賽

中評社香港5月17日電／朝鮮職業女子足球隊“我的故鄉”抵達韓國仁川國際機場，是繼2014年仁川亞運會之後，再有朝鮮女子足球員到韓國比賽。



香港電台報道，韓國統一部表示，訪韓的球會代表團共有39人，包括27名運動員和12名工作人員，球會本月12日上午乘坐高麗航空客機從平壤前往北京，在當地集訓後，今日乘坐中國國際航空客機抵達韓國。



“我的故鄉”周三將會出戰亞冠女足四強賽事，對手是韓國水原女足。