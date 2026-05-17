陳茂波：國際機構對港認可　反映瞭解發展潛力

中評社香港5月17日電／香港財政司司長陳茂波表示，近期不同國際機構對香港的客觀認可，反映外界更瞭解香港最新發展及未來潛力；有關判斷不僅反映香港經濟基調良好，前景正面及公共財政穩健，更說明積極持續溝通講解，能讓國際機構更充分瞭解本港的情況、發展方向及機遇。



陳茂波在網誌表示，國際貨幣基金組織日前發表最新報告，肯定香港作為國際金融中心及“超級聯繫人”的角色，並認同包括發展北部都會區在內的各項政策措施，有助本港發展創科及高增值服務，支持經濟增長及經濟結構轉型；穆迪和惠譽最近亦確認香港的信貸評級和“穩定”展望。



香港電台報導，陳茂波認為有關評估等資訊，能為全球投資者和工商金融界提供參考，有助吸引更多國際長期資金投資香港。他亦提到，近期市場動向印證香港營商環境的吸引力及經濟前景；不少機構落戶或擴大在港投資，增聘人手和擴充辦公室，並推出更多創新服務和產品。



另外，陳茂波即將啟程前往歐洲三地訪問，包括巴黎、布魯塞爾和蘇黎世。他說將出席在巴黎舉行打擊恐怖份子融資全球部長級會議，與80多個國家和地區代表商討加強合作，展示香港作為國際金融中心在這方面的承擔。



他亦會在有關城市與歐洲主要金融機構、私募和創投基金代表，以及家族辦公室負責人會面，深化合作、招商引資。



陳茂波說，近日中美元首會面，稍後俄羅斯總統亦將訪華，國際格局出現積極信號；在地緣政局動盪之際，這些對話將為國際大局注入穩定性，亦為香港強化對外聯繫創造了更有利環境。