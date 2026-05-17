台中藍白合？江啟臣、黃國昌隔空回應

中評社台北5月17日電／2026選戰持續升溫，作為藍白合示範區的台中市，白營台中市議員參選人劉芩妤17日舉行服務處成立大會，藍營台中市長參選人江啟臣也送花盆致意。對於是否象徵藍白合作啟動，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨有自己的節奏，進一步合作則相信白委陳清龍會有順暢的溝通；江啟臣說，科技產業升級等都需要跨黨派的合作，強調對台中有利，和白營都有相互合作的空間。



中時新聞網報導，劉芩妤今於西屯區舉行服務處揭牌，與會黃國昌、新竹市副市長邱臣遠、民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍、白委蔡春綢、洪毓祥及台中市、彰化縣議員參選人等，劉芩妤父母也到場見證女兒的成長，更有不少人贈送花盆致意，其中又以江啟臣祝賀惠民啟航的蘭花盆尤為顯眼。



對於江啟臣贈送花盆致意，是否為台中藍白合作啟動，黃國昌會後受訪稱，與中國國民黨彼此之間，雙方合作的政黨協議已經寫得非常清楚，當初江啟臣副院長在爭取初選過程當中，陳清龍主委、祕書長其實都有表達祝福之意。



黃國昌也說明，針對有關台中市整個選戰的節奏、步調跟策略，民眾黨當然有民眾黨自己的主題性，跟“江副院長”那邊如果要有進一步合作，相信同為豐原人的陳清龍會與江啟臣有順暢的溝通。



對此，江啟臣回應，台中正處於建設發展的黃金關鍵期，從科技產業升級、交通路網建構到生養育環境的優化，都需要跨黨派的攜手合作，黃國昌主席提及的合作默契，正代表著大家對於台中未來發展都有著共同的期盼與願景。



江啟臣表示，不管是民眾黨創黨主席柯文哲、黃國昌、陳清龍，過去無論議題、政策上都曾有過合作，尤其陳清龍是多年好友，在地方建設上一直都有非常順暢且密切的溝通，相信在未來的台中選戰上，只要對台中有利市民、有益，和民眾黨在政策、地方建設乃至於其他層面都有相互合作的空間。