李永萍：沈伯洋參選三大尷尬恐“一屍多命”

中評社台北5月17日電／民進黨13日徵召沈伯洋參選台北市長，至今才短短幾天話題不斷。他過去曾批評里長赴陸，近期又拋“雙城論壇成滲透破口”，掀起熱烈討論。對此，前台北市副市長李永萍分析，沈伯洋參選台北市長，其實最大的問題在於“迴力鏢效應”太嚴重，不只打到自己，也打到綠營。



中時新聞網報導，李永萍16日在中天節目《週末大爆卦》表示，如果不是沈伯洋參選，民進黨許多結構性的問題，未必會成為此次選戰的總主軸。由於台北市長選舉具有全台關注度，沈參選後，“所有沈伯洋的尷尬就會變成民進黨的尷尬，所有沈伯洋的迴力鏢就會變成民進黨的迴力鏢”。



她說，當初外界就曾質疑民進黨冒著“一屍多命”風險是否非沈伯洋不可，甚至懷疑這樣的提名反而對國民黨有利。現在局勢已定案，而相關的迴力鏢效應已逐漸浮現。



李永萍指出，沈伯洋參選有“三大尷尬”。第一個是沈伯洋主張停辦雙城論壇，這會讓人感到台灣可能走向與大陸完全切割、甚至被迫選邊站，進而產生強烈不安與恐慌，直接衝擊台北市大量的經濟選民。她直言，沈伯洋參選，可能是國民黨有史以來，不必向台商催票，台商自己就會回來投票。



她續指，第二個尷尬是沈伯洋在“國安”與反滲透議題上的強硬立場，得罪了大批里長。過去台北市曾有數十名里長因兩岸交流活動遭到約談或調查，過程涉及長時間偵訊與心理壓力，甚至波及家人。她表示，這些里長並非全是國民黨籍，也包含無黨籍甚至偏綠人士，即便最後司法還清白，但那段經歷使他們對相關作法產生不滿與陰影。里長們不一定會公開支持蔣萬安，但會動員選民“不要投民進黨”，進而影響整體選情。



第三個尷尬，李永萍說，則是年輕選民的變化。在國際局勢影響下，“抗中”路線已逐漸“不流行”。她引用民調指出，20至29歲族群支持“台獨”的比例，已從2023年的26.7%下降至2026年的17.9%。沈伯洋所代表的抗中政治路線，可能擴散至其他民進黨參選人，例如新北的蘇巧慧，使綠營整體選戰被貼上相同標籤，拖累選情。



至於沈伯洋的對手蔣萬安，李永萍分析，蔣萬安目前採取“不與沈伯洋糾纏”的策略，而是直接對準“中央政府”與賴清德，不僅提升了自己的政治高度，也符合外界對首都市長的期待，同時成功避免陷入低層次的攻防。