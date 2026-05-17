介文汲析特朗普講話：就是“反對台獨”

中評社台北5月17日電／美國總統特朗普談台灣問題時表明“不希望看到有人走向獨立，不希望還得飛9500英里去打一場戰爭”。前台灣駐紐西蘭代表介文汲認為，特朗普把話講那麼白，中方主要是希望藉著特朗普之口，讓賴清德有所震懾。



中時新聞網報導，介文汲16日在《中天辣晚報》節目中表示，特朗普說，我們不想看到有人說因為美國支持我們，所以我們獨立吧；介文汲認為，這就是“反對台獨”。而且他認為，美國方面很快有人傳話過來了，他們好像對賴清德比較客氣，他們叫賴清德出來說話，叫他“反對台獨”。所以轉了那麼多，過去沒有美國總統講過的那樣多，從來沒有，美國的戰略模糊就是講得很少，哪有講這麼白的。



介文汲接著表示，特朗普把內容講那麼清楚，其實可以感覺到，在“台獨”問題，中方給特朗普極大的壓力。特朗普到中國去訪問，他立刻就把這個話講得這麼明，可見他要趕快把這個問題，先對中國做一個交代。這個話他也可以不講，如果他真的有他的立場，他也可以不講，已經離開中國了，他為什麼還要講得這麼明，而且這只是起手式的開始而已。



介文汲認為，9月還要再驗收一次，年底還要再驗收。所以中方是看準了特朗普基本上對這個問題，就是這個想法，就是要逼他講出來。基本上，中方主要是希望藉著特朗普之口，讓賴清德有所震懾。中國大陸的話也不是講得很多，若是叫特朗普來講，你就聽著吧。