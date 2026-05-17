蘇起：“台獨神主牌”陷台危機　美不會來救

前“國安會秘書長”蘇起 （中評社資料圖片） 中評社台北5月17日電／習特會後，美國總統特朗普一句“不希望看到有人走向獨立”，引發台灣政壇關注。“國安會”前秘書長蘇起17日表示，當前美中台關係，其實是由3位領導人主導局勢，台灣如今最大的問題卡在民進黨，若“台獨神主牌”持續走下去，不只民進黨會出問題，台灣也將面臨風險，建議民進黨應召開第三次黨內兩岸政策研討會，重新檢視兩岸路線。



啟思民本基金會與對外關係協會17日舉辦“習特會對台灣的機會與挑戰”座談會，蘇起在會中表示，大陸、美國與台灣目前都是由領導人高度主導決策，美國雖然是民主制度，但特朗普風格同樣強勢；至於台灣，從蔡英文到賴清德，行政體系、司法與監理機構幾乎都掌握在執政黨手中。



《中時新聞網》報導，蘇起認為，台灣民意固然存在，但真正影響局勢的，仍是美國內部政治變化，尤其是美國反中鷹派動向，美國政壇很少出現兩黨高度一致，但對中政策卻罕見形成共識，關鍵原因並非討厭中國，而是擔心中國崛起。



蘇起表示，近年美國內部對中國政策已有重新檢討跡象，反中鷹派力量不像過去那樣強勢，現在台灣最大的問題是民進黨的兩岸路線，“台獨”神主牌已經走到關鍵點，如果繼續一路走下去，恐怕最後不只民進黨承受後果，整個台灣都會受到衝擊。



他說，民進黨長期相信“中國不會打、美國一定會救”，但他始終認為這兩件事都判斷錯誤，“大陸一定會打，美國不會來救，就算想救也來不及”。



蘇起透露，他在上海與部分智庫人士交流時，也明顯感受到大陸對台灣政治變化的態度與過去不同，包含國民黨是否重新執政，陸方已經沒那麼在意，大陸近年公開論述已逐漸淡化台灣內部政治因素的重要性，外界還有人認為大陸會介入台灣選舉，但其實它根本不在乎，也不需要依靠台灣內部力量來完成統一。