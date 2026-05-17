光影敘兩岸故事　電影論壇促影視行業交流

第三屆海峽兩岸中華文化峰會電影論壇日前在京舉行（中評社 陳思遠攝） 中評社北京5月17日電（記者 陳思遠）第三屆海峽兩岸中華文化峰會電影論壇日前在京舉行。論壇聚焦中華文化傳承與兩岸影視交流，兩岸電影主管部門負責人、行業協會代表、資深導演、制片人、評審專家及青年創作者等參加活動。



中國電影基金會副理事長、秘書長閻曉明致辭指出，電影論壇及創投單元為兩岸青年電影人搭建了展示、交流、合作的務實通道。電影承載文化、溝通心靈，兩岸同根同源、文脈相連，期待更多創作者扎根生活、用心創作，用光影記錄時代、傳遞溫情，推動兩岸電影創作互鑒、產業協作不斷走深走實。



論壇上舉行了“聯合創投計劃——兩岸故事”榮譽發布會，11個項目獲頒入圍證書。其中，《走散的我們》獲先鋒創新表達榮譽，《不算AI情》獲最具創作潛力榮譽，《無花果》獲優質原創故事榮譽。



“聯合創投計劃——兩岸故事”終評評審、台灣導演鄭芬芬接受記者採訪表示，終審的11部作品都有一個共同特點，即對兩岸的情感相當深厚，這些作品都會尋找切入點，用回憶或其他方式，無論是實物還是非遺，進行兩岸關係的修復和回溯，這是一個典型的中華文化情懷。



“很多作品是兩岸創作人員合作的，這樣可以融入兩邊的觀點，畢竟兩邊的生活環境跟人文風情不同，透過兩岸創作人員的合作，可以拉近彼此的距離。”鄭芬芬說。



《走散的我們》編劇張庭瑚也來自台灣，他介紹，因為京劇是重要的中華文化之一，所以才打算將這個元素融入電影劇本，也希望借由流行音樂搭配京劇元素，讓更多年輕人真正瞭解京劇。談及兩岸文化交流，他說，正如劇本中所講的一句話，雖然文化在不同地方長成，有著不同樣子，但是其根源相同。

