張榮恭：特朗普明白拒絕台“倚美謀獨”

國民黨副主席張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北5月17日電（作者 張榮恭）日前在北京舉行的中美峰會，既校準了這兩個大國的關係，也將導正兩岸關係，對世局和對台海局勢的影響都非常巨大。



美國總統特朗普結束北京行程後，公開示警台灣不得“倚美謀獨”。這是自從小布什總統強勢壓制陳水扁在第二個任期推動“制憲“台獨”時間表”的二十年之後，美國總統對台灣執政者最嚴厲、最明確的警告。



特朗普於14日、15日連續與大陸領導人習近平對話溝通，兩位“元首”相處達九個小時。特朗普返美後，接受“福斯新聞”專訪表示，“我不希望（台灣）有人說，因為美國支持我們，我們來推動獨立吧”！



此話的對象既是現任台灣執政者，也應該包括所有仗勢美國而鼓吹“台獨”的人士和媒體。特朗普呼應了近年大陸強烈抨擊的民進黨政府“倚美謀獨”，親自公開告誡“台獨”陣營不應以為美國會給予支持。



賴清德當局一直自認有美國可恃，執意推行“台獨”路線，對相關危險性茫然無知，結果把自己端上了“習特會”與中美交涉的議題，主動鑽進“菜單”，愚不可及。試想，如果台灣現在是國民黨執政，兩岸關係必然依循根本大法與兩岸條例所定位的同屬一個中國，便無“台獨”問題，台灣也就不會成為中美交涉的標的物了。



習近平在與特朗普的第一場會談時指出，“台灣問題是中美關係中最重要的問題”；“台獨”與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數”；“處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地”。



這些談話的邏輯是，美國若盼台海和平穩定，就必須消除“台獨”。話中的碰撞、衝突、十分危險等用詞，特朗普必定感受甚深，所以他事後坦言習近平態度“非常強硬”。這使特朗普不能不認真對待。



公開的報導顯示，陸方沒有具體要求美方表態不支持“台獨”或反對“台獨”，而是在充分揭露“台獨”對中美關係與台海和平穩定的危害之後，由美方自己衡量如何回應的方式。至於特朗普之必定會有回應，應是這場峰會所安排的程序之部分，也就是他不必在北京立即明說，而是於峰會後逐步表明態度。此即隨行的“財政部長”貝森特在北京透露，特朗普將在“未來幾天”說明立場。



前例是1998年6月，美國總統克林頓在北京會晤大陸領導人江澤民後，也是前往上海與市民座談時，才說出美國的三不政策／不支持兩個中國、一中一台，不支持“台灣獨立”，不支持台灣加入以國家為成員的國際組織。目前可以研判，特朗普會將其想法落實在日後的對台措施中，包括軍售，以防刺激台海局勢，因為美國不願被拖下水。此即特朗普對“福斯新聞”坦言的，美國不想到九千五百英里之外的地方去打仗。

