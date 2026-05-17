伊朗議長卡利巴夫被任命為對華事務特別代表

中評社香港5月17日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社17日報導，經伊朗總統提議、最高領袖批准，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫被任命為伊朗伊斯蘭共和國對華事務特別代表。



報導援引消息人士的話說，卡利巴夫將負責協調伊朗國內不同部門與中國之間的相關事務與合作。