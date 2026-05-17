【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗議長卡利巴夫被任命為對華事務特別代表
http://www.CRNTT.com
2026-05-17 17:04:08
中評社香港5月17日電／據伊朗塔斯尼姆通訊社17日報導，經伊朗總統提議、最高領袖批准，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫被任命為伊朗伊斯蘭共和國對華事務特別代表。
報導援引消息人士的話說，卡利巴夫將負責協調伊朗國內不同部門與中國之間的相關事務與合作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
以官員稱以正為重啟對伊朗軍事行動做準備
(2026-05-17 10:04:29)
伊朗：已制定管理海峽指定航道的專業機制
(2026-05-17 09:37:22)
以色列防長：可能很快需恢復對伊朗軍事行動
(2026-05-15 11:21:31)
伊朗革命衛隊稱一艘美艦遭伊方開火警告
(2026-05-14 14:22:55)
編譯：伊朗戰爭敲警鐘 朝鮮半島需危機管理
(2026-05-14 01:01:06)
美國人要多痛苦才止戰？特朗普一句話傷選民心
(2026-05-13 15:44:34)
巴基斯坦否認在巴伊朗飛機涉軍事用途
(2026-05-13 11:29:58)
美防長稱美伊停火協議依然有效
(2026-05-13 10:02:17)
美媒披露：阿聯酋秘密對伊朗發動軍事打擊
(2026-05-13 09:55:49)
伊朗官員：若再遭襲或將鈾濃縮豐度升至90%
(2026-05-12 17:12:23)